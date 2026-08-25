"¿Un villano presidente?": el polémico monólogo de Isabel Macedo en Margarita que todos relacionaron con Javier Milei

El lanzamiento de la nueva temporada en HBO Max desató un fuerte cruce de opiniones por un fragmento viral del personaje de Delfina.

El estreno de la tercera temporada de Margarita en HBO Max revolucionó las plataformas digitales. Sin embargo, el impacto del regreso no se limitó al desarrollo de la trama juvenil de Cris Morena, sino que cruzó de forma inesperada la agenda política nacional.

La polémica frase de Macedo ¿contra Milei? A pocas horas del lanzamiento, un recorte de video protagonizado por Isabel Macedo comenzó a circular masivamente. En la secuencia, la emblemática villana Delfina pronuncia una fuerte reflexión en off que desató un acalorado intercambio entre los usuarios.

“Cuando te preguntes cómo puede ser que un villano sea presidente, o una villana sea aplaudida por el público (posiblemente por ella misma), recordá esta verdad universal: porque la gente es estúpida”, expresa el personaje en la escena en cuestión.

Las reacciones en X e Instagram no tardaron en manifestarse con posiciones marcadamente polarizadas. Varios internautas relacionaron el texto de la ficción con la figura del presidente Javier Milei, señalando una supuesta indirecta ideada por la producción.

Los espectadores debatieron la intención detrás del guion del spinoff juvenil. Captura Margarita HBO MAX En la vereda opuesta, seguidores de la serie y simpatizantes de la gestión libertaria desestimaron cualquier lectura política. Para este sector, el fragmento responde únicamente a la caricaturesca maldad que caracterizó al rol antagónico desde la época de Floricienta.