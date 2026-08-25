Lali Espósito habló de política y Rolando Barbano le saltó a la yugular: "Careta"

La cantante participó en el streaming de Martín Cirio y dejó una fuerte declaración política que terminó en un durísimo cruce con el periodista.

La polémica entre Lali Espósito y Marcelo Polino sumó un nuevo capítulo luego de que la cantante hablara públicamente sobre el conflicto y repasara, además, la exposición política que atravesó durante los últimos años. Sus declaraciones generaron repercusiones y Rolando Barbano salió al cruce de la artista con fuertes cuestionamientos.

Durante una extensa entrevista con Martín Cirio, Lali se refirió al enfrentamiento público que mantuvo con Javier Milei y aseguró que terminó siendo utilizada dentro de una disputa política que excedía su propia figura. "Me usaron de eslabón para dar su batalla cultural", expresó la cantante al recordar la repercusión que tuvo su postura y los ataques que recibió posteriormente.

Esto fue lo que dijo Rolando Barbano en Resumido sobre Lali Espósito Las palabras de la artista no pasaron inadvertidas y Barbano dio su opinión en Resumido. El periodista cuestionó que Lali planteara que había sido utilizada políticamente y sostuvo que la cantante también había tomado públicamente una posición frente al escenario político del país.

"A mí me pareció un poco careta de Lali que diga 'me usaron políticamente", opinó el periodista. "La que dijo que cuando ganó Milei 'qué peligroso, qué triste’' fue ella. Digamos, nadie le puso declaraciones en la boca sobre Milei o sobre Cristina. Fue ella. Entonces, no te usaron", lanzó sin filtros el comunicador.

La cantante habló con Martín Cirio recientemente. Captura de pantalla Youtube Martín Cirio. Barbano también se refirió al reciente enfrentamiento entre Lali y Polino, otro de los temas que la cantante abordó durante su charla con Martín Cirio. "Lo de Polino también es un tema raro porque me parece que había relación entre ellos", sostuvo el periodista.