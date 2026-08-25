Marcos Ginocchio recibió la casa que ganó hace cuatro años en Gran Hermano: así se ve en fotos

Tras una larga espera, el modelo salteño reveló el inmueble terminado y contó cuáles son sus planes para el futuro.

Las fotos compartidas por el salteño generaron opiniones divididas en las plataformas sociales. / X

Casi cuatro años después de coronarse ganador de Gran Hermano, Marcos Ginocchio recibió finalmente la casa prefabricada que formaba parte del premio principal. El modelo salteño celebró la novedad en sus redes sociales con una fotografía posando frente a la vivienda terminada.

El ganador del reality busca transformar el inmueble en un refugio tranquilo para tomar mates. Captura Instagram “Muchas gracias”, escribió el joven en sus historias de Instagram para acompañar la imagen. Las postales se viralizaron en cuestión de minutos y desencadenaron múltiples comentarios entre sus seguidores.

Cómo es la nueva casa de Marcos Ginocchio La propiedad consiste en una estructura de una sola planta con líneas rectas, fachada en tonos grises y amplios ventanales. La vivienda fue montada en un lote dentro de la provincia de Buenos Aires, un requisito fijado por la constructora para concretar la entrega.

La vivienda prefabricada cuenta con ventanales amplios y fachada en tonos grises. X Aunque la obra principal ya está finalizada, el terreno aún se encuentra en etapa de acondicionamiento. Todavía pueden observarse materiales de construcción dispersos en el frente y sectores del terreno sin parquizar.

Respecto al destino que le dará al inmueble, el salteño explicó sus intenciones durante una publicación para la empresa fabricante. “A mí me gusta la naturaleza y siento que también necesito ese tipo de descanso. Estoy muy contento de haber encontrado un lugar que me transmita esa paz y lo vamos a disfrutar con muchos mates”, afirmó.