Fátima Florez denunció la perturbadora situación que vive tras el ataque de Norberto Marcos: "Que todo esto se termine"

La imitadora contestó las duras declaraciones del productor y expuso el difícil momento personal que atraviesa. Todo pasó en "La mañana con Moria".

La artista le contestó a Norberto Marcos luego de sus recientes declaraciones en LAM. / Captura TV Eltrece

La histórica disputa entre Fátima Florez y Norberto Marcos sumó una nueva y alarmante entrega. Tras los contundentes dichos del productor en LAM, la imitadora decidió romper el silencio para fijar su postura y revelar una situación que alteró su rutina diaria.

El cruce mediático coincidió con un momento laboral clave para la humorista, quien asumió la conducción de La mañana con Moria en El Trece durante las vacaciones de Moria Casán. Sin embargo, la exigencia profesional se vio opacada por una grave denuncia.

Qué le pasó a Fátima Florez en la noche La actriz explicó que viene sufriendo interrupciones durante la noche que afectan directamente su descanso. "Quiero decir que yo para venir a este programa me levanto a las 6 de la mañana y estuve recibiendo llamados a las 2 de la madrugada", relató al aire.

La tensión aumentó cuando la protagonista describió el impacto de las comunicaciones. "Considero que son llamados perturbadores porque en ese horario, uno se despierta alarmado y piensa lo peor. Se ve que no querían que yo descanse", sostuvo con preocupación.

Sin acusar de manera directa a su expareja tras 22 años de relación, la conductora interina dejó entrelíneas datos sugerentes sobre los contactos. "Algunos fueron anónimos pero otros no", deslizó en el programa.