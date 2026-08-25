Presenta:

Mdz Show

|

Fátima Florez

Fátima Flórez reveló lo peor que le hizo Norberto Marcos durante sus años en pareja

Fátima Flórez se cansó de su expareja y expuso un dato desconocido que impactó a los televidentes y también a sus compañeros de El Trece.

MDZ Show

Fátima sorprendió con su relato.&nbsp;

Fátima sorprendió con su relato. 

Foto: captura de video/ América TV. 

Fátima Flórez se hartó de las declaraciones que Norberto Marcos realizó en diferentes programas de televisión y también de streaming. La actriz que está reemplazando a Moria Casán en El Trece decidió hablar sin filtro y contó la peor situación que vivió mientras estaba con quien ahora es su ex.

En una charla con sus compañeros de La Mañana con Moria, Fátima fue contundente: "En un momento me sentí completamente asfixiada. No me dejaba ni siquiera estudiar teatro, no podía hacer muchas cosas", expresó la artista e imitadora sobre los recuerdos de su relación.

Flórez comentó que "un día en la temporada en Carlos Paz había muy buen ambiente y surgió que los chicos y las bailarinas me dijeron de salir a bailar... Y no me dejó y él lo contó". Pero esto no fue todo, ya que además reveló que no tenía acceso al dinero que ella ganaba con su arduo trabajo.

El fuerte relato de Fátima Flórez que conmovió a sus compañeros en El Trece

"Yo nunca acusaría a nadie de robo. Lo que sí sé es que hubo malos manejos de dinero... Yo no tenía acceso al dinero, eso es cierto. Yo quería comprarme una crema y no no me compré nada. Me decía: ‘No te la compres si igual vas a envejecer como todo el mundo, te vas a arrugar como todos’", contó Fátima en vivo.

F&aacute;tima Fl&oacute;rez rompi&oacute; el silencio.&nbsp;

Fátima Flórez rompió el silencio.

Respecto a si hubo violencia física en la relación, la imitadora decidió esquivar la pregunta con una frase que resonó en cada rincón del estudio: "Yo no voy a responder ese tema. Es algo muy privado".

María Fernanda Callejón, ante las declaraciones de la conductora, subrayó que "es muy duro lo que vos estás contando y tenés un poder de resiliencia enorme". Por otro lado, Fátima reveló que no le gustó verse llorar y conmovió a todos al decir que su mamá le pidió que no quería verla angustiada.

Archivado en

Notas Relacionadas