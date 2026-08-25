Una periodista dejó expuestos a varios jugadores de la Selección Argentina por sus chats con otras mujeres

En Qué tupé, la periodista sacó a la luz la tramposa actitud de varias figuras de la Selección Argentina y dejó boquiabiertos a todos.

Una periodista expuso que hay jugadores de la Selección Argentina que están casados y se comunican con otras mujeres.

Juli Roque sorprendió al contar una particular situación que vivió con algunos jugadores de la Selección Argentina. La joven habló sobre el tema al aire de Qué tupé donde aseguró que los futbolistas suelen intentar comunicarse con distintas mujeres a través de las redes.

"El futbolista le escribe a todo el mundo, pasa posta", afirmó Roque al comenzar a relatar su experiencia. Ante los comentarios de sus compañeros, la periodista dio más detalles y contó que recibió mensajes de jugadores de la Selección que se encuentran casados. "A mí me escribieron jugadores de la Selección, que no importa porque están casados. Y no le importa nada, eso es lo peor”, sostuvo, aunque decidió preservar sus identidades y no revelar de quiénes se trataba.

Esto fue lo que dijo Juli Roque sobre los jugadores de la Selección Argentina Uno de los casos que más llamó su atención se remonta al Mundial de Qatar 2022, torneo en el que la Selección Argentina se consagró campeona. Según contó Roque, uno de los futbolistas que volvió a escribirle durante el Mundial 2026 ya había intentado contactarla desde aquella competencia.

"El que me escribió de la Selección estuvo en este Mundial, pero me escribía desde el Mundial pasado, que salimos campeones", aseguró la periodista. Además, Roque aseguró que el contacto se produjo directamente desde la cuenta de Instagram del futbolista y no mediante mensajes que desaparecen. "Si yo quiero… tipo, no en efímero, normal. Yo digo, ¿imaginate que le escriban así a medio mundo?", expresó Juli, cuestionando la poca discreción que, según su relato, tuvo el jugador al intentar comunicarse con ella.