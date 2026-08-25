Jorge Rojas anunció un tour íntimo por Argentina: qué ciudades recorrerá y cómo será la propuesta

Tras completar su Gira 20 Años, Jorge Rojas volverá a los escenarios con “Piano & Voz”, una propuesta íntima que llevará a distintas ciudades.

Jorge Rojas inicia una nueva etapa artística con “Piano & Voz”, una gira que propone recuperar sus canciones desde un formato íntimo y despojado. Acompañado por el piano de Román Ramonda, el cantante recorrerá siete ciudades del país entre septiembre y noviembre y prepara, además, dos álbumes con un total de 20 canciones.

Después de recorrer grandes escenarios con su Gira 20 Años, Jorge Rojas cambia el formato para presentar un espectáculo centrado en la voz, el piano y las historias que atraviesan su repertorio.

Jorge Rojas vuelve a sus canciones en formato íntimo “Piano & Voz” tendrá como protagonistas a Jorge Rojas y Román Ramonda, encargado de acompañarlo en piano. El objetivo será llevar las canciones a un formato diferente al de los grandes conciertos y recuperar sus melodías y letras mediante arreglos especialmente desarrollados para este instrumento.

Jorge Rojas se presentará en el Teatro Coliseo en noviembre. Gentileza El concepto de la nueva gira parte de una búsqueda concreta: regresar a la esencia de las composiciones y colocar en primer plano las canciones, sus historias y la interpretación. Para eso, algunas de las piezas más emblemáticas del repertorio de Jorge Rojas serán presentadas con nuevos arreglos para piano, reduciendo el despliegue instrumental para concentrar el espectáculo en la voz y las melodías.

“Piano & Voz” también tendrá dos nuevos discos La gira llegará acompañada por un nuevo proyecto discográfico. Jorge Rojas se encuentra dando los últimos detalles a “Piano & Voz”, un trabajo que estará integrado por dos álbumes y un total de 20 canciones. El material trasladará al formato discográfico el concepto que atravesará las próximas presentaciones del cantante. Así, el proyecto combinará una nueva gira nacional con el lanzamiento de dos discos y abrirá otra etapa después de la celebración por sus primeros 20 años como solista.