Conmovedor: el último posteo que realizó Dolly Parton días antes de su fallecimiento

La muerte de Dolly Parton generó una enorme tristeza en el mundo artístico y se viralizó una publicación que compartió en Instagram.

Dolly Parton, la leyenda de la música country, falleció a los 80 años y la noticia fue confirmada por su familia mediante un video que fue compartido en la cuenta de Instagram de la querida artista, quien ya había suspendido compromisos laborales por problemas de salud.

"Mi nombre es Brin Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a la familia Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean", expresó el sobrino en el clip. Además, agregó que "Dolly ha vivido en la luz y está en los brazos de Jesús, seguramente recibida por Carl, sus padres e innumerables personas que la han visto y anhelado conocerla en los cielos".

Dolly Parton vendió a lo largo de su extensa carrera más de 160 millones de discos en todo el mundo y su partida dejó un enorme dolor en el mundo artístico estadounidense y también en diferentes países que fueron testigos de una leyenda de la música.

El último posteo de Dolly Parton días antes de su fallecimiento Dolly Parton y la última publicación que emocionó a sus seguidores. Foto: Instagram / @dollyparton. En las últimas horas se viralizó el último posteo que compartió la cantante y actriz antes de su fallecimiento. La publicación corresponde al día 5 de agosto, jornada en la cual compartió una imagen junto a una frase que causó emoción: "El amor es como una mariposa. Tan suave y gentil como un suspiro".