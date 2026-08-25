Muerte de Dolly Parton: el día que la cantante abrió su corazón y habló sobre sus problemas de salud

Dolly Parton había frenado sus compromisos laborales antes de su fallecimiento y sus declaraciones sobre su estado de salud se viralizaron tras conocerse la noticia.

Dolly Parton falleció el martes 25 de agosto a los 80 años y la noticia fue confirmada por su entorno familiar. Su sobrino fue el encargado de dar a conocer la muerte de la artista que se convirtió en leyenda de la música country en los Estados Unidos, además de tener un exitoso paso por cine y televisión.

"Mi nombre es Brin Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a la familia Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean", expresó el sobrino en el clip. Además, agregó que "Dolly ha vivido en la luz y está en los brazos de Jesús, seguramente recibida por Carl, sus padres e innumerables personas que la han visto y anhelado conocerla en los cielos".

En una entrevista con la conocida revista People, Dolly abrió su corazón y contó detalles del problema de salud que estaba pasando: "Como he compartido durante el último año, estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que simplemente no presté atención mientras cuidaba a Carl. Esta no es la primera vez que he tenido que afrontar con algo así".

Dolly Parton falleció a los 80 años y Estados Unidos llora a una gran artista Dolly Parton tenía 80 años. Foto: Instagram / @dollyparton. "A principios de los años 80 estuve en cama durante varios meses y también estaba luchando con mi peso en ese momento, no es como si no hubiera pasado por momentos difíciles con mi salud", expresó Parton en la entrevista.