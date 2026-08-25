¿Arrasa en el rating? Las carismáticas figuras que visitarán a Mario Pergolini en Otro Día Perdido

Mario Pergolini la está rompiendo en El Trece con su programa y recibe a dos invitados muy queridos y también sumamente conocidos.

Mario Pergolini fidelizó a su audiencia y viene teniendo un mes sumamente positivo en cuanto a las mediciones en el rating. El conductor de Otro Día Perdido sigue marcando el camino luego de su vuelta a la televisión tras estar 15 años ausentes en la misma y es una figura indiscutida de El Trece.

La semana la empezó con Palito Ortega, quien contó cómo fueron sus inicios y hasta el sorpresivo trabajo que tuvo antes de lanzarse como cantante: "Limpiaba la sepultura y las cruces. Sacaba la maleza, arreglaba la tierra… un poco de todo", confesó sobre la labor que realizaba en un cementerio.

La visita de Palito Ortega fue ampliamente positiva tanto para Otro Día Perdido como para El Trece, marcando 6.3 puntos de rating. Con ganas de seguir por este camino, en las redes del ciclo confirmaron las figuras que visitarán a Mario el martes por la noche y las anécdotas y risas sin lugar a dudas van a estar aseguradas.

Risas y anécdotas aseguradas: los invitados que Mario Pergolini tendrá en Otro Día Perdido Los invitados de Mario Pergolini. Instagram: @otrodiaperdido. Quienes llegarán al living del programa son nada más y nada menos que Eugenio y Culini Weinbaum, los hermanos del exitoso programa "MDQ". Los usuarios en redes se alegraron al saber que ambos estarán en Otro Día Perdido y hay expectativa por el resultado de audiencia.