El letal comentario de Sabrina Rojas contra Florencia Vigna tras sus dichos: "No se..."

Sabrina Rojas volvió a expresarse ante los medios de comunicación y dejó una opinión fulminante sobre la expareja de Luciano Castro.

Florencia Vigna quedó en el foco del escándalo luego de los dichos contra Cande Ruggeri y diferentes figuras opinaron al respecto. Quien decidió hablar nuevamente fue Sabrina Rojas, conductora de canal América, quien no dudó en fulminar a la artista que se encuentra en un reality de México.

"Yo creo que lo que sucede a veces con ella es que no se banca el después", comenzó diciendo sobre la actitud de Flor Vigna ante las críticas que explotan luego de las declaraciones que realiza constantemente, como es el caso en el reality La Casa de los Famosos.

Lo que sí expresó Sabrina Rojas es que "ella está en su derecho de contar su vida y de contar sus experiencias; ¿por qué la vamos a callar?". Si ella tuvo una mala experiencia con un actor o compañero de laburo, está en su derecho de contarlo".

Sabrina Rojas volvió a hablar sobre Florencia Vigna "Lo que yo le critico siempre es que no se la banca, la vas a buscar y quiere hablar solo de su música. Puede ser que no se dé cuenta, no lo sé, esa parte de Flor me marea", reveló la conductora de canal América sobre Florencia Vigna.

Sabrina Rojas contra Flor Vigna. Captura de video / El Trece. En el final sentenció que "no se banca el vuelto y yo creo que cuando ella venga y la vayan a buscar, lo más probable es que no se la banque". Respecto a la relación personal con Vigna, Sabrina sostuvo que "no tengo relación, me la crucé muy poco y esas pocas veces que me la crucé nos saludamos buena onda".