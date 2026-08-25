La historia de "I Will Always Love You", la canción escrita por Dolly Parton que Whitney Houston convirtió en un himno del amor

Un destello de inspiración llevó a Dolly Parton a sentarse y escribir dos clásicos seguidos una misma tarde en el año 1973.

Primero llegó Jolene, un éxito rotundo que marcó su carrera y que se asocia automáticamente a Parton; el siguiente fue I Will Always Love You.

Más de medio siglo después, ambas canciones forman parte esencial del legado de Parton, que murió este martes 25 de agosto a los 80 años en Nashville, la ciudad a la que había llegado siendo una adolescente para abrirse camino en la música.

Su publicista informó de que la cantante falleció en paz, días después de que ella misma revelara que atravesaba problemas de salud sin especificar, aunque seguía trabajando y tenía muchas cosas por hacer.

I Will Always Love You, publicada originalmente en 1974, sigue siendo una de sus obras menos reconocidas como autora, pese a haber puesto banda sonora al amor y al desamor durante más de medio siglo.

Fue la versión de Whitney Houston, grabada para la banda sonora de "El guardaespaldas" en 1992, la que elevó la canción a la categoría de clásico mundial.

Repasamos la agitada historia de I Will Always Love You, desde la ruptura profesional que inspiró el tema y el intento fallido de Elvis Presley por apropiarse de él hasta la versión de Whitney Houston que lo convirtió en un fenómeno mundial y la sorprendente forma en la que Parton invirtió sus regalías.

Un comienzo implacable

La dulzura de la versión original de Dolly Parton oculta el carácter independiente y solitario de quien la creó.

Tras mudarse a Nashville desde el este de Tennessee al dejar la escuela en 1964, Parton cosechó un éxito moderado como cantautora antes de llamar la atención del cantante Bill Phillips, quien interpretó su tema Put It Off Until Tomorrow.

Posteriormente, la estrella de country Porter Wagoner invitó a Parton a ser la "cantante femenina" de su programa de televisión.

Finalmente, la fichó para su sello discográfico y le brindó la gran oportunidad que tanto anhelaba.

El primer sencillo de Parton con ese sello, una versión de The Last Thing on My Mind de Tom Paxton, fue un dúo con Wagoner.

Cuando la canción entró en el Top 10 de música country en 1968, marcó el inicio de una formidable colaboración musical.

Getty Images El agradecimiento de Parton a Porter Wagoner, ambos fotografiados en 1968, la inspiró a escribir I Will Always Love You.

Sin embargo, para 1973 Parton quería adueñarse por completo de los escenarios y de la televisión.

"Había llegado a Nashville para ser mi propia estrella", le dijo al locutor Howard Stern en 2023.

"Realmente sentía que necesitaba seguir adelante. No quería pasar el resto de mi vida siendo simplemente 'la cantante'. Conocía mi destino. Sabía que tenía que seguir haciendo aquello a lo que me sentía... llamada".

Tomar la decisión fue una cosa; comunicársela a Wagoner, otra muy distinta.

Al recordar la angustia de aquellos sentimientos encontrados, comentó: "¿Cómo le hago entender cuánto agradezco todo, pero que tengo que irme?".

"Pensé: 'Bueno, ¿qué es lo que mejor sabes hacer? Escribir canciones'. Así que me senté y escribí esta canción".

Y así nació I Will Always Love You, de Parton: una oda de sincero agradecimiento impregnada de una firme determinación.

A la mañana siguiente, entró decidida en el despacho de Wagoner y le pidió que se sentara.

"Canté la canción a solas en su oficina: solo yo y mi guitarra", le contó a Stern.

Descendían lágrimas por sus mejillas mientras él escuchaba tras su escritorio.

"Es la mejor canción que has escrito jamás", le dijo. "Puedes irte si me dejas producir la canción".

Getty Images Parton interpretó la canción durante su icónica actuación en Glastonbury en 2014.

Marc Lee, que escribió sobre el tema para la columna Life of a Song del Financial Times, le dijo a la BBC que la canción perdura como "una mezcla extraordinariamente conmovedora de fragilidad delicada e intensidad abrasadora".

Y añadió: "Es extraordinaria porque anuncia el doloroso final de una relación, al tiempo que declara la existencia de un vínculo emocional que durará para siempre".

El "no" a Elvis

Un año después, las dos canciones surgidas de aquella prolífica sesión de composición ya habían alcanzado el número uno en las listas de música country de Estados Unidos, y Parton empezaba a abrirse camino entre el público general del pop.

Entonces llamó Elvis: había escuchado I Will Always Love You y quería grabar una versión.

"No te imaginas lo emocionada que estoy con esto", le dijo ella. "Es lo mejor que me ha pasado nunca como compositora".

Getty Images Las emotivas baladas de Elvis sugieren que su voz podría haber aportado algo especial a I Will Always Love You.

Pero la noche anterior a la sesión de grabación, su representante —conocido por su carácter implacable—, el coronel Tom Parker, llamó a Parton para decirle que Presley no grabaría la canción a menos que ella cediera la mitad de los derechos de autor.

Haciendo gala de la misma firmeza y perspicacia empresarial que la llevó a separarse de Wagoner para triunfar en solitario, Parton se obligó a decir que no.

"Dije: 'No puedo hacer eso'", le contó a Stern. "Por supuesto, lloré toda la noche por ello".

La mina de oro del cine

Aunque es comprensible que a Parton le haya inquietado pensar qué habría surgido de la magia de Presley interpretando esa canción de desamor, su instinto de mantenerse firme dio frutos, literalmente.

En 1975, poco después de que Parton lanzara originalmente I Will Always Love You, Lawrence Kasdan escribió el guion de "El guardaespaldas" (The Bodyguard), una historia romántica en la que un exagente del Servicio Secreto se enamora de la estrella del pop a la que ha sido contratado para proteger.

Pasaron 17 años hasta que los astros se alinearon y Kevin Costner y Whitney Houston —una auténtica superestrella del pop en la vida real— llevaron la historia a la gran pantalla en 1992, incluyendo I Will Always Love You en la banda sonora.

La propia Parton lo había intentado antes, interpretándola en pantalla junto a Burt Reynolds en la película de 1982 The Best Little Whorehouse in Texas.

La nueva versión grabada para el filme volvió a encabezar la lista de música country de Billboard —algo inédito hasta entonces—, aunque no logró entrar en el top 40 general.

Fue Costner, según la columna The Number Ones de la publicación Stereogum, quien sugirió que Houston cantara un tema country.

Hubo escepticismo, pero se preparó una cinta con posibles canciones, entre ellas la versión que Linda Ronstadt hizo en 1975 de la sencilla balada de Parton.

El productor David Foster la reelaboró para convertirla en una pieza intensa y emotiva —un verdadero despliegue de fuerza vocal— que permitió a Houston lucir su voz con total libertad.

Whitney Houston declaró a la revista Rolling Stone que consideraba a Parton "una compositora y cantante extraordinaria", y añadió que le "preocupaba" cómo se sentiría ella respecto a su versión.

También comentó lo mucho que significó para ella que Parton dijera haberse quedado "maravillada" con su interpretación.

"La grabación de Parton posee una pureza y autenticidad sobrias que resultan irresistibles. La versión de Houston es igualmente conmovedora, pero se presenta a una escala enormemente distinta", le comentó Marc Lee a la BBC.

Su inicio a capela —incluido también por sugerencia de Costner para que encajara mejor en la película— va cobrando intensidad hasta desembocar en la estrofa y la nota finales, interpretadas por Houston con una potencia vocal descomunal.

"Ella transforma lo que Dolly describió como 'una canción sencilla sobre todo y sobre nada' en una balada monumental que evoca toda la energía de un avión al despegar", afirmó Lee.

Parton vivió una experiencia similar: contó a Stern que escuchó la versión por sorpresa mientras conducía su Cadillac de regreso a casa; se sintió tan abrumada que tuvo que apartarse de la carretera porque "casi chocó" el vehículo.

Getty Images Houston durante un concierto en 1993, como parte de la gira mundial de "El guardaespaldas".

"Me quedé como un perro al oír un silbato. Aquello me trajo algo a la memoria: cuando me di cuenta de que ella estaba a punto de entrar en el estribillo, no podía creer que mi pequeña canción triste de country pudiera interpretarse de esa manera", expresó.

"Fue una de las experiencias más extraordinarias de toda mi vida".

El resto, como suele decirse, es historia.

La versión de Houston se convirtió en un éxito mundial arrollador: pasó 10 semanas en el número uno en Reino Unido —donde fue el sencillo más vendido del año— y 14 semanas en lo más alto de las listas Billboard de Estados Unidos.

Tuvo tanto éxito que acabó ganando el premio a la Grabación del Año en la ceremonia de los Grammy de 1994.

Getty Images Houston tras ganar el Grammy por I Will Always Love You, junto al productor David Foster.

Qué hizo Parton con las regalías

Con unas ventas mundiales que superaron los 20 millones de copias, se estima que la canción reportó a Parton más de US$10 millones en derechos de autor solo por la versión de Houston durante la década de los 90.

En 2021, Parton contó al presentador Andy Cohen que había invertido parte de ese dinero en un barrio afroestadounidense de Nashville como homenaje a Houston, fallecida en 2012 a los 48 años.

"Allí vivían sobre todo familias negras y gente de la zona. Era todo un complejo comercial; y pensé que era el lugar perfecto para mí, teniendo en cuenta que se trataba de Whitney", declaró Parton.

La relevancia cultural de la canción perdura hasta nuestros días. De hecho, en 2023 se interrumpió una representación teatral de "El guardaespaldas" porque el público cantaba demasiado fuerte.

La exintegrante de The Pussycat Dolls, Melody Thornton, intentaba interpretar su solo cuando la gente empezó a unirse y a cantar totalmente desafinada.

Thornton comentó que "luchó mucho" y que se sintió "fatal" por la cancelación anticipada de la función.

Getty Images Dolly Parton en 1974.

En cuanto a Elvis Presley, Parton dijo que, con todas las versiones de la canción combinadas, ganó suficiente dinero como para poder comprar varias veces Graceland, la famosa propiedad del artista.

Y, en un intento por resolver el misterio de su versión "perdida", Lee comentó: "Imagino que la habría tratado con respeto, dotándola de esa sutileza y contención vocal que aportaba a sus versiones de temas como Can't Help Falling in Love y Unchained Melody".

Las versiones creadas por fans mediante inteligencia artificial llegan (más o menos) a la misma conclusión.

Ya solo queda respirar hondo, subir el volumen en el estribillo y... bueno, ya sabes cómo sigue.

Sería una falta de respeto no hacerlo. Por Parton, por Presley y por Houston.

*Con información adicional de Atahualpa Amerise, de BBC News Mundo.

Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y en nuestro canal de WhatsApp.

Y no olvides suscribirte aquí a nuestro newsletter para recibir cada viernes una selección especial de nuestro mejor contenido.

FUENTE: BBC