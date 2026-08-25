Donald Trump aseguró que ya no quedan minas explosivas en Ormuz y lanzó una amenaza directa a Irán

Donald Trump aseguró este martes que Estados Unidos eliminó todas las minas del estrecho de Ormuz y advirtió a Irán que cualquier intento de colocar nuevos explosivos será respondido con ataques. La declaración se produce mientras Washington aumenta la presión sobre Teherán para alcanzar un acuerdo de paz.

El mandatario republicano sostuvo que la Armada estadounidense le informó que todas las minas fueron retiradas o detonadas en las aguas internacionales del estrecho de Ormuz . Según escribió en Truth Social, Irán fue notificado de que cualquier barco que coloque nuevos explosivos será destruido "de inmediato y de manera sistemática".

Trump también afirmó que la Fuerza Espacial estadounidense mantiene vigilancia sobre "cada centímetro" del estrecho, además de mencionar la Montaña Pico y otros tres sitios nucleares que, según sus declaraciones, ya fueron destruidos.

El presidente de los Estados Unidos insistió en que existe una política de "tolerancia cero" frente a la colocación de nuevas minas en el estrecho de Ormuz , una vía estratégica para el transporte internacional de crudo.

En otro mensaje, Trump acusó a Irán de no pagar a sus militares mientras reprime a quienes protestan contra el Gobierno. El presidente estadounidense calificó la situación como una "crisis humanitaria de proporciones épicas" y sostuvo que debe ser detenida.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente presión de Washington para que Teherán acepte un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel hace casi seis meses.

Nuevas sanciones y amenaza militar

El lunes, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, presentó la operación denominada "Paria económico", destinada a sancionar a quienes comercien con Irán. Las nuevas medidas todavía no tienen una fecha de aplicación.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, es la punta de lanza de una escala de Estados Unidos contra Irán en materia económica. EFE

La iniciativa se suma al bloqueo naval estadounidense sobre puertos y costas iraníes. Desde el comienzo del conflicto, el tránsito por el estrecho de Ormuz quedó interrumpido como represalia, afectando el suministro mundial de crudo y provocando un aumento en el precio de los hidrocarburos.

El mismo lunes, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el Pentágono no descarta utilizar "ataques cinéticos" contra objetivos iraníes. La advertencia de Trump sobre las minas añade una nueva dimensión a la escalada de tensión en torno a una de las principales rutas energéticas del mundo.