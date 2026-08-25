Fuerte amenaza de Donald Trump a Canadá y sus "payasos" dirigentes

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , ha tachado este lunes a las autoridades canadienses de "payasos" y ha afirmado que si Ottawa no "entra en vereda", las consecuencias "serán mucho peores", apuntando particularmente a la energía recibida por Canadá a través de territorio estadounidense.

Donald Trump lo dijo apenas unas horas después de anunciar que elevará hasta el 50% los aranceles sobre automóviles, camiones, componentes automovilísticos y acero de origen canadiense a partir del 1 de enero de 2027 .

"Sin Estados Unidos , Canadá no podría sobrevivir; de ahí obtienen todo su dinero y, debido a su actual mala gestión, principalmente la del gobernador (el primer ministro, Mark) Carney y su secuaz, (el gobernador de Ontario, Doug) Ford, no se les permitirá seguir aprovechándose", ha espetado Trump en una publicación en redes en la que, pese a haber afirmado este mismo lunes que "Canadá ya no será tratada como un estado" de Estados Unidos, ha continuado refiriéndose a Carney como gobernador en lugar de primer ministro.

Continuando, el inquilino de la Casa Blanca ha afirmado que "gran parte de la electricidad, el petróleo y el gas que recibe Canadá se transporta a través de Estados Unidos " para, acto seguido, advertir que "alguien debería hacer que estos payasos entren en vereda o, de lo contrario, las consecuencias para Canadá serán mucho peores".

Poco después, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha afirmado en declaraciones un medio de Maine que, "desafortunadamente para los canadienses, dependen" de la economía de Estados Unidos y, en concreto, del septentrional estado "de Maine mucho más de lo que Maine depende de ellos".

Donald Trump sostiene que Cadaná no puede vivir sin Estados Unidos. Foto Efe EFE

"Así que lo que vamos a hacer es imponer reglas justas, obligar a los canadienses a sentarse a la mesa y brindar a las empresas de Maine el mismo trato que les dan a sus propias empresas", ha defendido, describiendo este modo de actuar como "justicia básica" y subrayando que en Washington tendrán que "ser un poco firmes" para lograr alcanzarla.

Los aranceles en puerta

"Eso es lo que estamos intentando hacer", ha declarado el vicepresidente, que ha estimado que, "a largo plazo", ese trato "será beneficioso para todos en Maine".

Las intervenciones de los dos máximos responsables del Ejecutivo estadounidense han llegado el mismo día en el que el propio Trump ha sostenido que elevará hasta el 50% los aranceles sobre automóviles, camiones, componentes automovilísticos y acero de origen canadiense a partir del 1 de enero de 2027, tras el fracaso de las recientes negociaciones comerciales entre ambos países. Dpa