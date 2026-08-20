Corea del Sur desmiente a Donald Trump: las armas nucleares de Corea del Norte

El Gobierno de Corea del Sur ha rebatido las cifras dadas por el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , sobre las armas nucleares que posee Corea del Norte , que serían 120, en pleno desencuentro con Washington tras el acercamiento de la Casa Blanca hacia Pyongyang que se ha ejemplificado con el recorte de las maniobras militares conjuntas.

"Generalmente estimamos que ronda entre 80 y 120, pero es bastante difícil precisar la cifra exacta ", ha asegurado el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Kyu Baek, sobre el arsenal de Pyongyang en su comparecencia en Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional.

De esta forma ha elevado sustancialmente la cifra hecha pública por Trump, quien este miércoles afirmó que el régimen norcoreano posee 57 armas nucleares , aunque rebajó el tono hacia el líder norcoreano, Kim Jong Un, con quien dijo llevarse bien y espera reunirse previsiblemente a finales de año.

"La cifra parece ligeramente diferente", ha indicado Ahn sobre los números declarados por el presidente norteamericano, apuntando que el balance de Seúl responde a "evaluaciones realizadas por instituciones de investigación nacionales".

"En este momento es bastante difícil proporcionar detalles específicos sobre cómo nuestras autoridades militares los evalúan", ha matizado en todo caso, según informa la agencia Yonhap.

De todos modos, la cuestión nuclear es de enorme sensibilidad en Corea del Sur ya que el país no reconoce formalmente al vecino del norte como una potencia nuclear y son raras las menciones por parte de la clase dirigente a la capacidad nuclear o el arsenal de Pyongyang.

Desde Corea del Norte, Kim Jong Un se mueve ante Corea del Sur y imprevisible Donald Trump. Foto: Efe EFE

Las tensiones con Trump

De esta forma, el titular de Defensa surcoreano ha recalcado que la postura de Seúl es que no desarrollará armas nucleares ni aceptará el despliegue nuclear táctico de Estados Unidos.

"Mantenemos una política constante para garantizar que se nos proporcione el paraguas nuclear estadounidense", ha señalado.

Las declaraciones de Trump respecto a Corea del Norte y su acercamiento a Kim han generado tensiones en sus relaciones con Seúl, tradicional aliado de Washington en la región. Como punto de fricción están las maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur que ambos países han acordado recortar a petición de Trump, que aduce sus buenas relaciones con el líder norcoreano, el elevado coste de las operaciones y el rechazo de Seúl a unirse a la guerra contra Irán. Dpa