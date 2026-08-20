Terremoto en Perú: un sismo de 7.2 sacudió la región de Ayacucho

El terremoto se registró en el departamento de Ayacucho, a más de 650 kilómetros de la ciudad de Lima.

Un terremoto de magnitud 7,2 se registró este jueves a 35 kilómetros al norte de la ciudad peruana de Coracora, ubicada en la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento ocurrió alrededor de las 13.

X: @RT Según la información brindada por los medios locales, el fenómeno ocurrió a de 108 km. de profundidad, por lo que el movimiento fue menor. Por otro lado, la Dirección de Hidrografía y Navegación del Perú estableció que el terremoto registrado en la zona de Ayacucho no tiene probabilidades de generar un tsunami, de acuerdo con los datos del IGP.

El alcalde de Coracora, Yony Odon Reyes, afirmó que existe la posibilidad de que haya "afectación de casas" al norte de la ciudad, no obstante "una comisión multisectorial se está desplazando a hacer las verificaciones del caso”.