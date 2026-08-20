Crisis energética total: hoy, casi el 70 % de Cuba sufrirá apagones totales

Cuba prevé apagones este jueves que dejarán sin corriente a la vez hasta un 68 % del país que atraviesa una severa crisis energética.

Cuba sufrirá este jueves otra jornada de extensos apagones que dejarán hasta un 68 % de la isla desconectada a la vez durante el momento de mayor demanda energética, en la tarde-noche, según datos oficiales cotejados por EFE, sobre la severa crisis energética que atraviesa la isla, bloqueada desde hace décadas.

La isla se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, en parte por un sistema energético profundamente obsoleto y sin las inversiones precisas durante décadas, una situación agravada desde enero por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

La situación energética ha escalado a máximos en los últimos meses con siete apagones totales reportados en lo que va de 2026. Lo habitual es que los cortes por falta de capacidad de generación solo permitan suministrar unas tres horas máximas seguidas de energía en La Habana diariamente; mientras que en las provincias los apagones superan las 40 horas continuas.

En este contexto, la estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.099 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.350 MW.

La crisis energética: personas en una calle oscura de la Habana, Cuba. Foto Efe EFE Cuba y su crisis energética Así, la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.281 MW.