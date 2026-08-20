Máximo peligro: la central nuclear Zaporiyia, sin electricidad en Ucrania

La central nuclear Zaporiyia, la más grande de Europa, está en manos de Rusia y según el OIEA, ha perdido su última línea de suministro eléctrico.

La central nuclear de Zaporiyia en Ucrania está bajo el control de Rusia. Foto: Efe

La central nuclear Zaporiyia, en Ucrania, ocupada por Rusia desde marzo de 2022, perdió este jueves su última línea de suministro eléctrico externo, por lo que sus sistemas de seguridad dependen de generadores de emergencia, informó el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

"Un intento de reconectar manualmente la línea no tuvo éxito y, debido a la actividad militar en curso en la zona, los técnicos no pueden determinar por el momento la causa del corte", señala el OIEA en un mensaje en X.

Los generadores diésel se activaron automáticamente para garantizar el funcionamiento de los sistemas esenciales de seguridad de la planta, que desde el inicio de la guerra en Ucrania ha perdido en numerosas ocasiones el suministro eléctrico externo.

La central nuclear Zaporiyia, bajo riesgo El director general del OIEA, Rafael Grossi, advirtió de que cada pérdida del suministro eléctrico pone de relieve la "extremadamente frágil" seguridad nuclear de Zaporiyia y reiteró su llamamiento a la máxima contención y a proteger las líneas eléctricas que abastecen a la central.

La central nuclear Zaporiyia es la tercera más grande del mundo. Foto: Dpa Las fuerzas de Rusia tomaron el control de la que en activo era la mayor central nuclear de Europa, que cuenta con seis reactores, en las primeras semanas de la invasión de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.