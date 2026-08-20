España habilita alojamiento para miles de migrantes que ingresaron irregularmente a Ceuta

Casi tres semanas después de la entrada masiva de más de 70.000 personas desde Marruecos, el Gobierno de Ceuta , España , comenzó a habilitar nuevos espacios de acogida.

Desde primera hora de este jueves 20 de agosto se puso en marcha el traslado voluntario de migrantes que permanecían acampados principalmente en la playa del Trampolín y en la zona de Loma Colmenar.

En una primera etapa se habilitaron 1.800 plazas, 300 más que las 1.500 anunciadas inicialmente. Los migrantes están siendo derivados hacia dos instalaciones temporales, ubicadas en Loma Margarita y El Embolsamiento, mientras continúan los trabajos para preparar otros emplazamientos. El objetivo oficial es evitar que miles de personas continúen durmiendo a la intemperie y ofrecerles alojamiento, comida, agua, sanitarios y asistencia básica.

El operativo se realiza de manera coordinada entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Gobierno de Ceuta y organizaciones dedicadas a la atención humanitaria. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el ingreso a estos espacios es voluntario y los traslados buscan desarrollarse de forma progresiva y ordenada .

La situación se originó después de que, entre el 30 y el 31 de julio, unas 72.000 personas ingresaran de forma irregular a Ceuta desde Marruecos. La mayoría regresó al país vecino durante las horas y días posteriores, pero miles permanecieron en territorio español. El 13 de agosto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, estimó que todavía quedaban alrededor de 5.000 migrantes en la ciudad.

La presión provocada por esta situación comenzó a hacerse especialmente visible en playas, calles y barrios de Ceuta, donde se instalaron campamentos improvisados. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, viene reclamando desde hace semanas medidas que permitan recuperar la normalidad y atender tanto la situación humanitaria como las preocupaciones manifestadas por los vecinos.

Los dos espacios abiertos este jueves son solo una primera parte del dispositivo. El Gobierno español prevé habilitar progresivamente otros centros y la ministra Elma Saiz llegó a señalar que la capacidad podría alcanzar hasta 4.000 plazas, dependiendo de las necesidades y de la adecuación de las instalaciones.

Miles de migrantes aún permanecen en la ciudad autónoma

Determinar cuántas personas continúan actualmente en Ceuta sigue siendo difícil. La propia Comisión Europea reconoció esta semana que no existe una cifra exacta, aunque considera que todavía permanecen allí "varios miles" de migrantes en situación irregular, entre ellos menores no acompañados.

Mientras se amplía la capacidad de alojamiento, las autoridades esperan retirar progresivamente los asentamientos improvisados y evitar que las personas que todavía están en la ciudad tengan que seguir pasando la noche en playas o espacios públicos.