¡Enormes! Los Leones aplastaron 7-1 a Nueva Zelanda y jugarán la segunda fase del Mundial
Argentina comenzó en desventaja, pero se repuso y terminó dando un show ante los neozelandeses para sellar la clasificación en el Grupo A.
Los Leones necesitan ganar en la tercera y última fecha del Grupo A del Mundial de hockey para no depende de otros resultados, y vaya si lo hicieron. El seleccionado dirigido por Lucas Rey trituró a Nueva Zelanda por 7-1 y se aseguraron el segundo lugar como escolta de Países Bajos, con 6 puntos.
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