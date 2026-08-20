Pese al 1-7, el presidente de Recoleta lanzó una provocadora sentencia sobre Boca: en qué lo ve "muy flojo"

Luego de la aplastante serie de octavos de final, Luis Vidal le quitó mérito a Boca y dejó una frase que hizo ruido sobre sus chances en la Copa Sudamericana.

El presidente de Recoleta y una frase que atenta contra el objetivo primordial de Boca.

En definitiva, Recoleta FC no fue rival para el Boca de Rodolfo Arruabarrena. El Xeneize pasó por arriba al humilde equipo paraguayo en ambos partidos y se metió casi caminando en cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, horas después de finalizada la serie, hubo un llamativo picanteo de la vereda de enfrente.

Luis Vidal, presidente de los guaraníes, habló sobre el futuro del club argentino en el certamen y fue bastante menos elogioso de lo que podría esperarse después de semejante diferencia plasmada en la cancha, tanto en el duelo de ida en el Ducó como en la revancha en el Defensores del Chaco.

Luis Vidal, contundente: por qué no ve a Boca campeón de la Copa Consultado sobre si veía al Xeneize como candidato al título, el máximo dirigente no dudó y lanzó una sentencia que rápidamente generó repercusión. “Sinceramente, no lo veo a Boca campeonable todavía. Tiene una defensa muy floja y un arquero flojo, esa es la verdad”, afirmó, en diálogo con Picado TV.

Según su mirada de Vidal, la actuación del club de la Ribera no alcanza para sacar conclusiones sobre su verdadero nivel en la competencia. “Creo que va a existir un equipo superior futbolísticamente. No es parámetro lo que hizo con Recoleta como para decir que es campeonable, esa es mi opinión”, agregó.