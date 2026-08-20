Video: el bochornoso final del partido entre el Inter Miami de Messi y Philadelphia por la MLS

El empate 2-2 entre Inter Miami y Philadelphia terminó con una pelea entre los futbolistas. Bright y Sullivan fueron expulsados tras intercambiar golpes.

El bochorno que protagonizaron los jugadores de Inter Miami y Philadelphia en el final del partido.

El empate entre Inter Miami y Philadelphia Union terminó de la peor manera. En un partido caliente, el cierre estuvo marcado por una fuerte pelea entre los futbolistas de ambos equipos que terminó con Yannick Bright y Cavan Sullivan expulsados después de intercambiar golpes de puño.

Todo comenzó en el tiempo de descuento, cuando el defensor de Inter Miami Ian Fray (17) derribó a Quinn Sullivan (33) y, de acuerdo con las imágenes de la jugada, pasó por encima del juvenil mientras este permanecía en el piso. La situación provocó la reacción inmediata de su hermano menor Cavan Sullivan (6), de 16 años, quien salió en defensa de su hermano y desencadenó una discusión que rápidamente involucró a varios jugadores.

En medio del tumulto, Yannick Bright (42) y Cavan Sullivan quedaron cara a cara y terminaron intercambiando golpes. El futbolista de Inter Miami le propinó un golpe al juvenil, quien respondió inmediatamente. El árbitro canadiense Filip Dujic intervino y, tras revisar las imágenes, decidió mostrarles la tarjeta roja directa a ambos.

El escandaloso final del partido del equipo de Lionel Messi en la MLS Inter Miami y Philadelphia empataron 2-2, pero todo terminó a las trompadas @MLS El partido había comenzado favorable para el conjunto local, que se puso en ventaja a los 11 minutos mediante Indiana Vassilev. Inter Miami reaccionó y dio vuelta el marcador en apenas cinco minutos: Dániel Pintér empató a los 21' y Lionel Messi convirtió el 2-1 a los 26'. Sin embargo, Philadelphia encontró la igualdad definitiva a los 58 minutos gracias a Neil Pierre.