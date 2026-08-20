La advertencia del DT de Independiente Santa Fe para la revancha ante River en el Monumental

Pablo Repetto se lamentó por el 0-0 en la altura de Bogotá, pero dejó un claro mensaje de cara al partido de vuelta. Qué dijo en conferencia de prensa.

La primera conclusión que sacó River es que salió vivo de la altura de Bogotá, y no es poca cosa. El equipo de Eduardo Coudet sufrió en su visita a Independiente Santa Fe, pero aguantó el 0-0 y ahora los contextos cambiaron: el Millonario definirá el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el Monumental y tiene todo a favor.

Eso, de hecho, fue el principal lamento de Pablo Repetto minutos después del caliente empate en Colombia. “Intentamos por todos los caminos, no podemos decir nada porque generamos, a veces toca que no entra el balón”, analizó el entrenador de los Cardenales en conferencia de prensa.

Más allá de la bronca por la falta de efectividad de su equipo, el DT uruguayo le dio mérito al bloque defensivo de un River que, según expresó, venía siendo bastante lastimado. “Uno mira los partidos de River antes y los rivales le hacían goles. Esta vez se invirtió eso”, afirmó.

Independiente Santa y River no se sacaron diferencias en la altura de Bogotá. EFE Repetto palpitó la revancha ante River y lanzó una advertencia Lo cierto es que Repetto ya puso los ojos en la revancha. Y si bien tiene claro que será difícil y el equipo argentino parte como favorito, aseguró que Independiente Santa Fe tiene las herramientas necesarias para dar el golpe. "River Plate allá va a ser diferente, cuando juegas instancias así de eliminatorias tienes que ser fuerte en casa, los favoritos son ellos", soltó con convicción.