Los Leones cayeron 3-1 ante Países Bajos en el Mundial y definirán la clasificación en la última fecha

Los Leones perdieron 3-1 ante Países Bajos, por la segunda fecha del Grupo A del Mundial de hockey , y se jugarán la clasificación a la segunda ronda el jueves ante Nueva Zelanda.

El único gol para la Argentina lo hizo Nicolás della Torre, mientras que para los neerlandeses convirtieron Thierry Brinkman, Tijmen Reyenga y Duco Telgenkamp.

El encuentro comenzó muy bien para Países Bajos, que luego de solo cuatro minutos de juego se puso en ventaja a través de su capitán Brinkman, quien recibió una pelota aérea y definió con mucha categoría para abrir el marcador.

Sin embargo, Los Leones no se quedaron de brazos cruzados y rápidamente consiguieron la igualdad gracias a una precisa ejecución de córner corto de Nicolás Della Torre.

En el segundo cuarto, el combinado nacional tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja con un córner corto, pero Países Bajos se defendió muy bien. Sobre el final de este tramo del encuentro se comenzó a complicar todo para la Argentina, debido a la amarilla para Matías Andreotti, que lo sacó del partido durante 10 minutos.

¡SE AVECINA UN PARTIDAZO! Córner corto eficaz de Los Leones y gol de Nicolás Della Torre para el 1-1 parcial entre Argentina y Países Bajos a los 11 minutos del primer cuarto en el Mundial de Hockey. Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/cmVIWSqfwh

El tercer cuarto fue letal para Los Leones, ya que Países Bajos tuvo unos 15 minutos casi perfectos que le permitieron liquidar el encuentro. Primero consiguió el 2-1 tras una muy potente ejecución de Reyenga en un córner corto, mientras que unos minutos después estiraron la ventaja cuando Telgenkamp anticipó dentro del área y sacó un tremendo remate de media vuelta.

Finalmente, en el último cuarto Argentina fue en busca del descuento e incluso tuvo alguna que otra aproximación para conseguirlo, pero no pudo capitalizarlas y terminó cayendo por 3-1.

Pese a la derrota, Los Leones se mantienen en la segunda posición del Grupo A, ya que en el debut habían goleado 3-0 a Japón. De todas maneras, definirán la clasificación a la próxima ronda el jueves a partir de las 7:30 de la mañana, cuando se enfrenten en un encuentro a todo o nada con su par de Nueva Zelanda.

Fuente: NA