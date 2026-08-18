Vecinos de Ceuta se unen para recuperar la normalidad en la ciudad

La situación que atraviesa Ceuta después de la masiva entrada de inmigrantes por la frontera con Marruecos llevó a las autoridades y a los propios vecinos a tomar una nueva medida. El Gobierno de la ciudad autónoma y representantes de unas quince asociaciones vecinales acordaron crear un grupo de trabajo permanente para seguir lo que ocurre en cada uno de los barrios.

La decisión llega después de la crisis fronteriza del 30 de julio, cuando más de 70.000 personas consiguieron ingresar en pocas horas desde Marruecos. Aunque gran parte regresó posteriormente, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, estimó el 13 de agosto que todavía permanecían unas 5.000 personas en situación irregular en la ciudad.

El nuevo espacio funcionará como un canal directo entre las asociaciones y el Gobierno local. Los representantes de cada barriada podrán informar sobre los problemas que detecten y trasladar rápidamente sus reclamos a las autoridades. Entre los principales puntos aparecen la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de los espacios urbanos .

La seguridad se convirtió precisamente en uno de los temas que más preocupación genera entre los vecinos después de lo ocurrido durante las últimas semanas. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, pidió afrontar el escenario con "unidad, firmeza y templanza" y aseguró que la coordinación se mantendrá mientras continúen las consecuencias de la crisis fronteriza.

Al mismo tiempo, Vivas volvió a reclamar más recursos para controlar la frontera del Tarajal. Entre las medidas solicitadas se encuentra la presencia de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, además de una mayor rapidez en la tramitación de los expedientes de devolución.

El objetivo del grupo será mantener un seguimiento permanente de las barriadas hasta recuperar la normalidad. De esta manera, las asociaciones tendrán una vía directa para comunicar los problemas que aparezcan sobre el terreno y reclamar una respuesta de las autoridades.

Agresiones sexuales en Ceuta tras la crisis migratoria

Desde la entrada masiva de migrantes registrada el 30 de julio en Ceuta, se contabilizaron hasta el momento 10 denuncias por agresiones sexuales, cinco de ellas con penetración. Todas las víctimas conocidas son migrantes y entre ellas hay menores de edad. Tres niñas alojadas en centros dependientes de la ciudad fueron trasladadas recientemente al Hospital Universitario después de denunciar agresiones, aunque no pudieron identificar a los presuntos autores. En algunos de los casos ya intervino la Justicia: hay dos investigados en prisión y un tercero fue expulsado a Marruecos.

Las fuentes consultadas por El Mundo aclaran que no existe hasta ahora ninguna denuncia de una mujer o menor ceutí por violación atribuida a personas llegadas durante la crisis fronteriza, pese a los mensajes que circularon en redes sociales. Además, durante esos días fueron expulsadas dos personas que tenían prohibida la entrada a España por antecedentes vinculados a procesos de radicalización yihadista, aunque la Policía descartó que hubieran sido detenidas ahora por terrorismo o que estuvieran preparando un atentado en Ceuta.