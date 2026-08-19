Tres pueblos de Brasil para unas vacaciones baratas en septiembre

Brasil en septiembre: el secreto para pagar menos en tus próximas vacaciones. Mira estos destinos.

Brasil resulta económico con tres destinos ideales para visitar en septiembre. En este mes la baja temporada permite viajar con presupuestos ajustados a varios puntos del país.

Pueblos accesibles en Brasil para septiembre Natal destaca por sus dunas enormes y playas amplias de arena tibia. El clima cálido predomina durante todo el mes sin lluvias fuertes. Puedes hacer paseos en buggy por Genipabu o nadar en piscinas naturales. La oferta de alojamiento baja de precio tras el ciclo de vacaciones de invierno.

Ubatuba ofrece más de cien playas rodeadas por bosque nativo. En este periodo el flujo de turistas disminuye de forma drástica. Es posible recorrer senderos, visitar cascadas y practicar surf sin multitudes. Los hospedajes locales recortan sus tarifas antes de la llegada del verano.