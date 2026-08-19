La dura enfermedad que atravesaba Florencia, la hija de Lucas Sugo, y una mutación genética compleja

Entre viajes e intentos por mejorar su calidad de vida, la joven de 23 años perdió la vida luego de un arduo tratamiento contra el cáncer.

El caso de Florencia Sugo, quien falleció a los 23 años tras más de un año de tratamientos, expuso las complejidades de una patología oncológica de muy difícil abordaje: el carcinoma de sitio primario desconocido. Tal como había relatado la propia joven, todo comenzó con dolores de espalda y la aparición de bultos que resultaron ser metástasis.

La hija del cantante uruguayo Lucas Sugo, atravesaba un cuadro oncológico complejo, en el cual se detectan células cancerosas diseminadas en el cuerpo, pero los médicos no logran identificar con certeza en qué órgano o tejido se originó el tumor inicial.

El factor determinante que complicó el cuadro El último posteo de Florencia Sugo con su familia. IG @flor.sugo Al misterio del origen del tumor se le sumó otro desafío médico. Los estudios revelaron que la enfermedad de Florencia presentaba una mutación genética específica denominada KRAS G12D. Este dato clínico fue determinante para definir sus alternativas de tratamiento. El gen KRAS, cuando sufre esta alteración, actúa promoviendo la multiplicación descontrolada de las células malignas.

La principal traba oncológica con la variante G12D es que, en la actualidad, no existen medicamentos convencionales aprobados específicamente para atacarla, ya que históricamente su estructura molecular ha sido resistente a los fármacos tradicionales.

Ante la falta de opciones terapéuticas estándar, la única vía posible para la joven fue la medicina experimental. Tras ser atendida en el Hospital Sirio-Libanés de San Pablo, en Brasil, su equipo oncológico recomendó intentar el ingreso a un ensayo clínico en Estados Unidos.