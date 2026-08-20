Bautista Mascia compartió un emotivo posteo tras la nueva internación de Denisse González
Bautista se encuentra acompañando a su pareja tras ser hospitalizada nuevamente por una fuerte recaída en su salud.
Denisse González confirmó en las últimas horas que sufrió una nueva recaída en su estado de salud a días de haber sido dada de alta. Por este motivo, la exparticipante de Gran Hermano fue nuevamente internada y Bautista Mascia compartió un emotivo posteo.
"El martes me desperté con sangrado y lesiones en la boca", comentó Denisse en su publicación. Luego, sostuvo que "me tuvieron que internar nuevamente. Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 (plaquetas) y en solo cuatro días bajaron a 1.000".
Bautista, pareja de la joven, es su apoyo principal junto al resto de su familia en este momento de incertidumbre por su estado de salud. El cantante y ganador de Gran Hermano subió una nueva publicación y emocionó a los fans.
El mensaje de Bautista Mascia tras la nueva internación de Denisse González
"Ahí vamos de vuelta las veces que sea necesario", expresó junto a una foto en la habitación de Denisse González. Mientras que en otras de las imágenes se la podía ver a su novia en la cama del hospital.
Por el momento no se han dado a conocer nuevos detalles sobre el estado de salud de la ex "hermanita". Lo que sí dejó en claro es que el cuerpo médico realizará un nuevo tratamiento para ver cómo reacciona su cuerpo.