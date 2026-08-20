Bautista Mascia compartió un emotivo posteo tras la nueva internación de Denisse González

Bautista se encuentra acompañando a su pareja tras ser hospitalizada nuevamente por una fuerte recaída en su salud.

Denisse González confirmó en las últimas horas que sufrió una nueva recaída en su estado de salud a días de haber sido dada de alta. Por este motivo, la exparticipante de Gran Hermano fue nuevamente internada y Bautista Mascia compartió un emotivo posteo.

"El martes me desperté con sangrado y lesiones en la boca", comentó Denisse en su publicación. Luego, sostuvo que "me tuvieron que internar nuevamente. Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 (plaquetas) y en solo cuatro días bajaron a 1.000".

Bautista, pareja de la joven, es su apoyo principal junto al resto de su familia en este momento de incertidumbre por su estado de salud. El cantante y ganador de Gran Hermano subió una nueva publicación y emocionó a los fans.

El mensaje de Bautista Mascia tras la nueva internación de Denisse González "Ahí vamos de vuelta las veces que sea necesario", expresó junto a una foto en la habitación de Denisse González. Mientras que en otras de las imágenes se la podía ver a su novia en la cama del hospital.