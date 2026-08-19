Preocupación por la salud de Denisse González: debió ser internada de urgencia tras una grave recaída

La ex Gran Hermano encendió las alarmas entre sus seguidores al revelar que volvió a la clínica por una drástica caída en sus plaquetas.

Tras haber recibido el alta médica que le había traído tranquilidad, Denisse González encendió todas las alarmas al confirmar que tuvo que ser internada nuevamente. A través de sus historias de Instagram, la joven compartió con sus seguidores los detalles del difícil momento de salud que atraviesa, revelando un revés clínico que la obligó a someterse a un nuevo tratamiento.

Un drástico cambio de panorama La historia de González. IG @denisse_belen_gonzalez En un extenso descargo escrito, Denisse relató cómo su situación empeoró de un momento a otro cuando todo parecía estar encaminado. “El lunes 10 me dieron el alta con 150.000 plaquetas y el viernes, en un control, habían subido a 200.000. Todo parecía venir bien”, comenzó explicando.

Sin embargo, el escenario dio un giro inesperado. “Pero el martes me desperté con sangrado y lesiones en la boca”, detalló. Ante estos síntomas, acudió a su hematóloga, con quien casualmente ya tenía un turno programado. La especialista le indicó un análisis de urgencia que arrojó resultados verdaderamente alarmantes: las plaquetas se habían desplomado a 1.000.

“Así que me tuvieron que internar nuevamente. Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 y en solo cuatro días bajaron a 1.000”, confesó la joven, visiblemente afectada por el retroceso en su estado.

"La vida te vuelve a poner a prueba" La imagen de Denisse. IG @denisse_belen_gonzalez Además del texto explicativo, Denisse compartió una desgarradora postal desde la habitación de la clínica. En la imagen, se la puede ver frente al espejo del baño con la bata de internación, luciendo una vía intravenosa y fuertes moretones en su brazo derecho.