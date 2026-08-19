Preocupación por la salud de Denisse González: debió ser internada de urgencia tras una grave recaída
La ex Gran Hermano encendió las alarmas entre sus seguidores al revelar que volvió a la clínica por una drástica caída en sus plaquetas.
Tras haber recibido el alta médica que le había traído tranquilidad, Denisse González encendió todas las alarmas al confirmar que tuvo que ser internada nuevamente. A través de sus historias de Instagram, la joven compartió con sus seguidores los detalles del difícil momento de salud que atraviesa, revelando un revés clínico que la obligó a someterse a un nuevo tratamiento.
Un drástico cambio de panorama
En un extenso descargo escrito, Denisse relató cómo su situación empeoró de un momento a otro cuando todo parecía estar encaminado. “El lunes 10 me dieron el alta con 150.000 plaquetas y el viernes, en un control, habían subido a 200.000. Todo parecía venir bien”, comenzó explicando.
Sin embargo, el escenario dio un giro inesperado. “Pero el martes me desperté con sangrado y lesiones en la boca”, detalló. Ante estos síntomas, acudió a su hematóloga, con quien casualmente ya tenía un turno programado. La especialista le indicó un análisis de urgencia que arrojó resultados verdaderamente alarmantes: las plaquetas se habían desplomado a 1.000.
“Así que me tuvieron que internar nuevamente. Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 y en solo cuatro días bajaron a 1.000”, confesó la joven, visiblemente afectada por el retroceso en su estado.
"La vida te vuelve a poner a prueba"
Además del texto explicativo, Denisse compartió una desgarradora postal desde la habitación de la clínica. En la imagen, se la puede ver frente al espejo del baño con la bata de internación, luciendo una vía intravenosa y fuertes moretones en su brazo derecho.
Junto a la foto, sumó una profunda reflexión que da cuenta del impacto anímico que le generó esta recaída: “Cuando pensás que todo empieza a mejorar, la vida te vuelve a poner a prueba...”.
Por ahora, la joven se encuentra bajo estricto cuidado médico y a la espera de su evolución. “Ahora llegó el momento de empezar un nuevo tratamiento y ver cómo responde mi cuerpo”, concluyó, apoyada en el cariño de su comunidad virtual que no tardó en enviarle fuerzas.