El fuerte comunicado de la familia de Lucas Sugo tras la muerte de Florencia: "Necesitamos fuerzas"

En la mañana del miércoles se confirmó el fallecimiento de Florencia Sugo, la hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo. La joven de 23 años venía enfrentando un duro tratamiento contra una enfermedad oncológica desde comienzos de 2025.

La triste noticia fue dada a conocer en primera instancia mediante un comunicado oficial emitido por el mánager del artista, Diego Sorondo. En el escrito, confirmaron la partida de la joven, acompañaron a la familia en el dolor y pidieron comprensión en este momento tan íntimo.

El comunicado más íntimo en medio de la tristeza Florencia Sugo falleció a los 23 años. IG @flor.sugo Sin embargo, en medio de la conmoción generalizada por la noticia, fue el hermano de Florencia quien utilizó las redes sociales para hacer un desesperado pedido de empatía. Agustín Sugo, de 20 años, utilizó su cuenta personal para reflejar el profunda dolor que atraviesa el círculo íntimo y, sobre todo, para intentar resguardar a sus padres de la difícil situación.

"Solo pido que, por favor, tengan mucho pero muchísimo respeto. Es una situación muy pero muy difícil", escribió Agustín, dejando en claro la extrema fragilidad del momento familiar. Más allá de solicitar discreción, el joven remarcó que lo único que necesitan ahora es contención y cariño: "Solo necesitamos fuerzas, abrazos y mensajes lindos, principalmente mamá y papá". Para cerrar su sentido mensaje, le dedicó unas últimas y conmovedoras palabras a la joven: “Muchas gracias. Te amo, mi hermanita, y te vamos a extrañar mucho”.