Murió Florencia, la hija del cantante Lucas Sugo a los 23 años tras una ardua lucha contra el cáncer

La joven tenía un cuadro oncológico desde principios de 2025. El entorno del reconocido músico uruguayo emitió un sentido comunicado oficial.

El mundo de la música tropical atraviesa horas de profunda tristeza. Este miércoles se conoció la noticia del fallecimiento de Florencia Sugo, la hija mayor del popular cantante uruguayo Lucas Sugo, un artista de enorme trayectoria en su país y con gran arrastre en la Argentina. La joven tenía 23 años y venía luchando contra una enfermedad oncológica desde hacía más de un año.

Florencia había comenzado con tratamientos a principios de 2025, cuando los médicos le diagnosticaron un carcinoma de sitio primario desconocido. Se trata de una compleja patología en la cual los especialistas no logran detectar el lugar exacto donde se originó el tumor. Según había blanqueado la propia joven en sus redes sociales tiempo atrás, todo arrancó con fuertes dolores de espalda y la aparición de unos bultos que terminaron siendo metástasis.

El comunicado oficial Florencia y Lucas Sugo. IG @lucas_sugo Ante el duro desenlace, el entorno del músico decidió volcarse a las redes para confirmar la triste noticia y agradecer las muestras de cariño. A través de un comunicado oficial emitido desde Rivera y fechado este 19 de agosto de 2026, la productora y el mánager del artista expresaron el dolor de la familia.

"Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa", reza el inicio del documento. "Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso", continuaron los representantes del músico.