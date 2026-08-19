En medio del éxito de su serie: revelan los supuestos romances ocultos de Moria Casán

Luis Ventura reveló en Primicias Ya los nombres de los hombres que habrían estado con La One y que nunca habían salido a la luz.

La serie de Moria Casán causó un gran impacto en el mundo de la farándula y todos los programas hablan de la producción audiovisual. En medio del éxito, Luis Ventura sacó a la luz los supuestos romances ocultos que tuvo la conductora de El Trece.

"Para mí el primer amor fue Gerardo Sofovich, lo escuché de boca de la señora Moria Casán, a mí no me lo contó nadie", comenzó diciendo sobre uno de los supuestos amores que habría tenido la exvedette. También agregó que "lo escuché en reunión íntima de gente muy cercana a ella".

Otros dos nombres que sorprendieron a todos los que se encontraban en el estudio de América fueron el de Carlos Saúl Menem y también el de Diego Armando Maradona. Respecto al exfutbolista, el periodista contó: "En Europa era vox populi que entre las mujeres que habían pasado por la vida íntima de Maradona estaba Moria".

Revelan los supuestos romances ocultos de Moria Casán Por otro lado, Marina Calabró le consultó si la artista había tenido un romance con el Bambino Veira y Ventura confirmó la información: "Sí, intimidad durante la temporada en Mar del Plata".