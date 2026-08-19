Revelaron nuevos detalles sobre la salud de Alejandro Stoessel tras la internación de urgencia

Alejandro Stoessel se encuentra hospitalizado en Buenos Aires por un fuerte dolor en el pecho y dieron a conocer nueva información al respecto.

El martes por la noche dieron a conocer en LAM que Alejandro Stoessel, padre de Tini Stoessel, fue internado luego de una batería de estudios que le realizaron. El hombre había llegado a un conocido sanatorio de Buenos Aires con un fuerte dolor en el pecho.

En el programa de Yanina Latorre revelaron nuevos detalles sobre el estado de salud: "Es un tipo que tiene una salud delicada y obviamente fue a la guardia". La conductora comunicó que los estudios no le dieron bien y es por esto que decidieron la internación.

Los profesionales detectaron, a partir de los estudios realizados, que el padre de la cantante presentá dos arterias "casi" tapadas y una tercera con ensanchamiento crónico, según la información brindada en el ciclo Sálvese Quien Pueda (América TV).

Revelan nuevos detalles sobre la salud de Alejandro Stoessel Yanina Latorre sostuvo que allegados al círculo familiar le confirmaron que Alejandro Stoessel "no es un buen paciente, le cuesta mucho ordenarse". La noticia había causado preocupación en los fans de la artista.