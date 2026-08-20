El mejor amigo de Sofía Gala habló del supuesto romance con Fito Páez y reveló el estado civil de la actriz
Juan Pablo Mirabelli, íntimo de la hija de Moria Casán, rompió el silencio y fue categórico respecto a la actriz y el músico rosarino.
La supuesta relación sentimental entre Sofía Gala y Fito Páez fue desmentida por Juan Pablo Mirabelli, actor y mejor amigo de la protagonista. En una reciente entrevista, el íntimo de Sofía derribó el mito del romance, cruzó sin filtro las habladurías y dejó varias frases resonantes.
"Es un tema que no sé por qué se instaló o se especuló tanto. Nunca pasó, o sea, son muy amigos, pero de la misma manera que ella es amiga mía", arrancó. Ante la insistencia sobre las fotos juntos y las demostraciones públicas de afecto, el actor fue tajante: "No eran pareja. Nunca fueron pareja. Te lo juro y te lo firmo en un papel. Nunca pasó nada".
El viaje a solas
Uno de los grandes detonantes de las especulaciones fue el viaje que compartieron la actriz y el músico. Sin embargo, Mirabelli desestimó que esto fuera una prueba de amor y puso sobre la mesa un debate picante. Cuando se le señaló que un viaje de a dos siempre se presta a la confusión, no dudó en cuestionar el enfoque: "Eso es como una mirada machista, de pensar que podés ir con un chabón de viaje y tiene que pasar algo. O por ahí es una actitud machista de él, que la llevó para otra cosa y no pudo", disparó.
El revuelo mediático también había sido alimentado semanas atrás por la propia Moria Casán. Fiel a su estilo, la diva había dejado las cosas en una zona ambigua al definir el vínculo como una relación "idílica y platónica". Sobre esto, Mirabelli le dio la derecha a medias: "Platónica seguro, porque acá no pasó nada".
El estado civil de Sofía
Otro de los fuertes trascendidos en las últimas semanas indicaba que la relación se habría enfriado porque Sofía sentía celos de las amistades del ícono del rock nacional. Lejos de dejarlo pasar, su amigo cruzó esta versión con dureza y apuntó directamente contra el círculo de Fito: "Eso es mentira. Es una cosa que parece salida del entorno de él, porque si no, ¿cómo se sabe? Sofía es muy empoderada, tiene una personalidad muy avasallante, es muy relajada en ese sentido".
Pero la verdadera bomba estalló al final de la nota. Tras desmentir categóricamente el affaire con el autor de El amor después del amor, Mirabelli terminó mandando al frente el verdadero presente sentimental de su amiga. Al ser consultado sobre si el "novio" de Sofía había asistido a su reciente estreno, el actor confirmó que el corazón de la actriz ya tiene dueño. Aunque aclaró que no estuvo presente en el evento, soltó la primicia: "Sí, está de novia. Está con alguien, no importa quién, pero no está con Fito".