El mejor amigo de Sofía Gala habló del supuesto romance con Fito Páez y reveló el estado civil de la actriz

La supuesta relación sentimental entre Sofía Gala y Fito Páez fue desmentida por Juan Pablo Mirabelli, actor y mejor amigo de la protagonista. En una reciente entrevista, el íntimo de Sofía derribó el mito del romance, cruzó sin filtro las habladurías y dejó varias frases resonantes.

"Es un tema que no sé por qué se instaló o se especuló tanto. Nunca pasó, o sea, son muy amigos, pero de la misma manera que ella es amiga mía", arrancó. Ante la insistencia sobre las fotos juntos y las demostraciones públicas de afecto, el actor fue tajante: "No eran pareja. Nunca fueron pareja. Te lo juro y te lo firmo en un papel. Nunca pasó nada".

El viaje a solas Uno de los grandes detonantes de las especulaciones fue el viaje que compartieron la actriz y el músico. Sin embargo, Mirabelli desestimó que esto fuera una prueba de amor y puso sobre la mesa un debate picante. Cuando se le señaló que un viaje de a dos siempre se presta a la confusión, no dudó en cuestionar el enfoque: "Eso es como una mirada machista, de pensar que podés ir con un chabón de viaje y tiene que pasar algo. O por ahí es una actitud machista de él, que la llevó para otra cosa y no pudo", disparó.

El revuelo mediático también había sido alimentado semanas atrás por la propia Moria Casán. Fiel a su estilo, la diva había dejado las cosas en una zona ambigua al definir el vínculo como una relación "idílica y platónica". Sobre esto, Mirabelli le dio la derecha a medias: "Platónica seguro, porque acá no pasó nada".

El estado civil de Sofía Sofía Gala y Moria Casán. Archivo MDZ Otro de los fuertes trascendidos en las últimas semanas indicaba que la relación se habría enfriado porque Sofía sentía celos de las amistades del ícono del rock nacional. Lejos de dejarlo pasar, su amigo cruzó esta versión con dureza y apuntó directamente contra el círculo de Fito: "Eso es mentira. Es una cosa que parece salida del entorno de él, porque si no, ¿cómo se sabe? Sofía es muy empoderada, tiene una personalidad muy avasallante, es muy relajada en ese sentido".