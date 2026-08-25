Donald Trump urge a Ucrania a "aprovechar el momento" y poner fin a la guerra

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, reivindica el mensaje de apoyo de su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien pide el cese de al guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado en su mensaje de felicitación a Ucrania con motivo del Día de la Independencia, señalando que Kiev debe "aprovechar el momento" y trabajar para poner fin a la guerra con Rusia con el horizonte de lograr una "paz duradera y sólida".

Cuando Kiev celebra el 35 aniversario de su salida de la Unión Soviética, el mandatario estadounidense ha enviado un mensaje de felicitación que ha hecho público el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en el que reivindica las "personas valientes, audaces y con talento" de Ucrania.

"Al conmemorar esta importante ocasión, sepan que Estados Unidos admira su espíritu resiliente, honra sus sacrificios y sigue confiando en su futuro como nación soberana y próspera", ha indicado Trump.

El mensaje de Trump hace mención al futuro del país, apostando por que se logre una paz "duradera y sólida" a la guerra con Rusia. "Aprovechemos este momento para poner fin al conflicto y construir una paz duradera y sólida que libere el enorme potencial de Ucrania para las generaciones venideras", ha indicado.

Donald Trump anima a Ucrania, según Zelenski Por su lado, Zelenski ha reivindicado el mensaje de apoyo de su homólogo estadounidense insistiendo en que las palabras dan "animo" y "esperanza" a Kiev para lograr una "paz digna".