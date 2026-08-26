Daniel Piccolo estalló de furia contra la nueva formación de Los Enanitos Verdes: "Estrujando la marca"

El artista repudió la nueva etapa de la banda y denunció públicamente una dolorosa traición a su familia.

Los Enanitos Verdes iniciarán una nueva etapa luego de la muerte de Marciano Cantero y Felipe Staiti. El proyecto quedará ahora en manos de una formación integrada por los hijos de ambos músicos, que decidieron tomar la posta y mantener vigente el repertorio que marcó a varias generaciones.

Así, Natalio y Juan Pablo Staiti, hijos de Felipe, compartirán escenario con Javier Cantero, hijo de Marciano, además de Jota Morelli y Guillermo Vadalá. Los cinco músicos serán quienes estén al frente de esta nueva versión de la banda, con la intención de seguir llevando sus canciones a los escenarios y darle continuidad a una historia que comenzó hace décadas.

Este lunes, desde el Instagram de la banda se comunicó que los hijos de los músicos encabezarán la continuidad del emblemático grupo. Instagram Enanitosverdes. Pero la noticia no le cayó nada bien a Daniel Piccolo, último exmiembro sobreviviente de la alineación original de Enanitos Verdes, que realizó un fuerte descargo en Facebook y cuestionó que su hijo no haya sido incluido en este nuevo proyecto.

"Para los que me conocen, saben que estoy lejos de todo lo relacionado con mi pasado 'enano'. Pero hoy he llorado por mi hijo", dice la primera parte del comunicado del artista.

El descargo de Piccolo tras la noticia. Captura de pantalla Facebook Daniel Piccolo. "Él y, desde hace tiempo, planeaban con otro de los hijos, hacer una banda homenajeando a sus 'viejos'. De repente y, a través de redes sociales (ninguna comunicación privada) se entera que no es parte de este proyecto de 'hijos'", contó el exintegrante de la banda.