Cande Tinelli compartió un letal posteo tras el escándalo familia de Tini Stoessel: "Judas"

Cande Tinelli se expresó en redes sociales tras la polémica que estalló en la familia de la cantante y la publicación se volvió viral.

El escándalo entre Tini Stoessel y Alejandro, su padre, está acaparando los programas y portales de espectáculos. En medio de todo esto, Cande Tinelli se expresó en redes sociales y compartió una letal indirecta que rápidamente se viralizó.

Es que Tini le hizo una canción a Marcelo Tinelli tiempo atrás donde habló del conflicto que el reconocido conductor había tenido con Alejandro Stoessel. La hija del "Cabezón" tomó el fragmento del tema musical y fue contundente con sus palabras.

"Judas dio el beso. Justicia divina", comenzó escribiendo, recordando una de las frases de "Ángel". Posteriormente, habló sobre Tini Stoessel y fue muy contundente respecto de lo que piensa sobre una de las artistas más convocantes de nuestro país.

El posteo de Cande Tinelli tras la polémica en la familia de Tini Stoessel Cande Tinelli y un posteo dedicado a Tini Stoessel. Instagram: @candelariatinelli. "La amo a ella literal, pero este tema me hizo mal a mí y a mis hermanos en su momento cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos, me da paz que las cosas salgan a la luz", expresó Cande Tinelli.

Micaela Tinelli también se expresó en redes Micaela Tinelli, otra de las hijas de Marcelo, también decidió expresarse en redes sociales luego de que estallara la polémica en la familia de Tini Stoessel. La joven compartió un escrito que fue contundente y dejó en claro para quién iba dirigido.