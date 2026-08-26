La reacción de Tini Stoessel tras el fuerte escándalo que quebró el vínculo con su padre

En las últimas horas explotó definitivamente el escándalo familiar entre Tini Stoessel y Alejandro , su padre. La artista decidió realizar una auditoría sobre las ganancias que pudo recaudar a lo largo de su extensa y también exitosa carrera.

De acuerdo con la información que trascendió, el padre de Tini dejó de representarla hace aproximadamente tres meses luego de acompañar su carrera artística por al menos 15 años, por decisión de la cantante. Todo esto comenzó a trascender luego de que salió a la luz la noticia de que no invitó ni a su padre ni a su madre al casamiento con Rodrigo De Paul.

Gustavo Méndez, panelista de Moria Casán, contó la reacción que tuvo Tini Stoessel en medio de toda esta polémica que rompió definitivamente el vínculo con su papá, quien fue su pilar en el inicio de su carrera artística: "Para que tomen dimensión de lo que está pasando. No los invitó al casamiento y no lo llamó al padre cuando estuvo internado ".

"Tini está ensayando… Hasta ayer, venía jolgoriosa, divina y muy feliz a hacer su perfo que está en zona norte" , expresó. Además, agregó que le contaron personas que se encontraban allí que pudieron notar a la cantante "triste y bajoneada" .

"Tini empezó la semana pasada a ensayar y ayer que explotó la noticia estaba mal" , sentenció Gustavo Méndez. Por otro lado, un amigo de Alejandro Stoessel confirmó que el hombre se ríe al ver las noticias que salieron a la luz: "Cuando volvió del hematólogo, vio muchas noticias y se ríe. Muchas malas interpretaciones y mucho invento".

Los detalles del patrimonio de Tini Stoessel

Luego de que Tini Stoessel decidió realizar una auditoría para tener información clara y precisa sobre su patrimonio, la artista se sorprendió. Es que, según los datos que revelaron en diferentes portales y programas, ella no tiene participación accionaria ni control sobre las sociedades y/o compañías que concentran el dinero generado con su imagen.

Otro de los datos que trascendió fue que los futuros acuerdos vinculados a su actividad discográfica habrían sido negociados mediante sociedades de las cuales ella no tiene control. Es decir, las ganancias de sus futuros álbumes serían percibidas por esas compañías.

Se habla de que el patrimonio de Tini Stoessel es de aproximadamente 70 millones de dólares. Tini habría generado ganancias de 43 millones de dólares con su tour FUTTTURA durante el último año, pero percibió únicamente 300 mil dólares.