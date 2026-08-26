"Se ríe": la inesperada reacción de Alejandro Stoessel ante el supuesto escándalo millonario con Tini

Mientras los medios apuntan a una guerra por el control de su fortuna y el hallazgo de sociedades en el exterior, el entorno del productor rompió el silencio.

Tini Stoessel y su padre, Alejandro, acapararon los portales del martes. Cuando todo indicaba que la relación estaba rota tras los resultados de una auditoría sobre las ganancias de la artista, una voz directa desde el círculo íntimo del productor salió a desmentir la crisis y reveló cuál fue la verdadera reacción del histórico manager.

"Tini está ordenando todo su patrimonio" Lejos de la narrativa de un vaciamiento financiero, el entorno de Alejandro Stoessel sostiene que la investigación contable tiene un motivo estrictamente romántico y organizativo. Según la información revelada en televisión a partir del testimonio de un amigo cercano al productor, el escrutinio sobre las cuentas no es un ataque, sino un paso legal necesario. "Tini está ordenando todo su patrimonio para la boda. Tiene que determinar claramente sus bienes propios antes de casarse", aseguró la fuente, vinculando directamente el rastreo del dinero con los preparativos para su futuro matrimonio.

Bajo esta versión de los hechos, la auditoría habría sido solicitada por la propia cantante simplemente porque desconocía el estado real de sus finanzas, dada la inmensa cantidad de campañas, shows y marcas que manejó a lo largo de los años. De este modo, desde el lado del padre intentan calmar las aguas afirmando que "no hay conflictos con él. Sí hay una transición, me dicen. Ellos se hablan".

El dato más llamativo es la actitud que habría tomado Stoessel frente al vendaval de acusaciones públicas. Tras asistir a una consulta médica de rutina con su hematólogo durante la tarde, el productor se encontró con los portales estallados sobre la presunta estafa a su hija. Lejos de mostrarse preocupado o preparar una defensa legal mediática, su reacción fue de total incredulidad y burla.

"Alejandro hoy cuando volvió del hematólogo vio muchas noticias y se ríe. Muchas malas interpretaciones y mucho invento", sentenció su amigo personal, dejando en claro que para el histórico representante, el escándalo por los millones de dólares no es más que una ficción armada por la prensa.