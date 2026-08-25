La entrevista de Tini Stoessel que anticipó la guerra patrimonial con su padre: "Me crucé con tantas víboras"

Meses antes de que estallara la polémica por el control de su fortuna, la cantante había lanzado fuertes declaraciones sobre decepciones y engaños en la industria.

El quiebre de Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sacudió al mundo del espectáculo y destapó una olla que venía acumulando temperatura desde hace tiempo. Con la noticia de la auditoría, las sociedades cruzadas y el reclamo por el control de los 70 millones de dólares sobre la mesa, el archivo comenzó a hablar por sí solo.

Una entrevista concedida por la estrella a principios de este y que resurgió en las últimas horas por este motiva, hoy podría leerse entre líneas como una señal de una relación que venía rompiéndose desde hace tiempo.

Tini Stoessel: "Me crucé con víboras" El diálogo tuvo lugar en febrero, en la antesala de los exitosos conciertos de su gira Futttura desarrollados entre ese mes y marzo. Frente a las cámaras, y cuidándose de no dar nombres propios, la intérprete se sinceró sobre un profundo agotamiento emocional y las fuertes traiciones que sufrió en su carrera.

“Me hicieron tan conch* y me crucé con tantas víboras que ya ahora es como que viste los límites en todos los aspectos, y más en la industria”, confesó la artista, marcando una clara ruptura con la ingenuidad de sus comienzos artísticos, época en la que, casualmente, toda su maquinaria comercial y legal fue armada y gestionada de manera exclusiva por Alejandro Stoessel.

Las piezas del rompecabezas mediático y legal parecen encajar a la perfección. Durante la nota, Tini remarcó cómo el paso del tiempo le permitió "darse cuenta de la verdad" y de las verdaderas intenciones de quienes manejaban los hilos a su alrededor. En tono retrospectivo, la cantante reconoció que solía tener una postura pasiva, esperando a estar completamente destruida y "en el piso" para finalmente tomar la decisión de alejarse de vínculos tóxicos. Sin embargo, aseguró que el duro aprendizaje de los últimos años la obligó a cambiar drásticamente de actitud para empezar a cuidar su energía, su espacio y a los suyos.