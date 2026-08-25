La entrevista de Tini Stoessel que anticipó la guerra patrimonial con su padre: "Me crucé con tantas víboras"
Meses antes de que estallara la polémica por el control de su fortuna, la cantante había lanzado fuertes declaraciones sobre decepciones y engaños en la industria.
El quiebre de Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sacudió al mundo del espectáculo y destapó una olla que venía acumulando temperatura desde hace tiempo. Con la noticia de la auditoría, las sociedades cruzadas y el reclamo por el control de los 70 millones de dólares sobre la mesa, el archivo comenzó a hablar por sí solo.
Una entrevista concedida por la estrella a principios de este y que resurgió en las últimas horas por este motiva, hoy podría leerse entre líneas como una señal de una relación que venía rompiéndose desde hace tiempo.
Tini Stoessel: "Me crucé con víboras"
El diálogo tuvo lugar en febrero, en la antesala de los exitosos conciertos de su gira Futttura desarrollados entre ese mes y marzo. Frente a las cámaras, y cuidándose de no dar nombres propios, la intérprete se sinceró sobre un profundo agotamiento emocional y las fuertes traiciones que sufrió en su carrera.
“Me hicieron tan conch* y me crucé con tantas víboras que ya ahora es como que viste los límites en todos los aspectos, y más en la industria”, confesó la artista, marcando una clara ruptura con la ingenuidad de sus comienzos artísticos, época en la que, casualmente, toda su maquinaria comercial y legal fue armada y gestionada de manera exclusiva por Alejandro Stoessel.
Las piezas del rompecabezas mediático y legal parecen encajar a la perfección. Durante la nota, Tini remarcó cómo el paso del tiempo le permitió "darse cuenta de la verdad" y de las verdaderas intenciones de quienes manejaban los hilos a su alrededor. En tono retrospectivo, la cantante reconoció que solía tener una postura pasiva, esperando a estar completamente destruida y "en el piso" para finalmente tomar la decisión de alejarse de vínculos tóxicos. Sin embargo, aseguró que el duro aprendizaje de los últimos años la obligó a cambiar drásticamente de actitud para empezar a cuidar su energía, su espacio y a los suyos.
A la luz de los recientes hallazgos contables y el irrisorio límite de gastos que le imponían, estas contundentes frases estarían íntimamente ligadas al despertar financiero de la artista. Aunque en aquel mes, Tini optó por mantener en oculto la identidad de los victimarios, la realidad judicial de hoy parece haberle puesto nombre y apellido.