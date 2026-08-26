Conmoción mundial: murió Tim Curry, el histórico actor de IT

El cine está de luto tras el fallecimiento de Tim Curry. El destacado actor tenía 80 años. La noticia fue dada a conocer por el medio estadounidense TMZ.

Tim Curry, una de las figuras más recordadas del cine de terror y la cultura pop, falleció este martes en Los Ángeles, según informó TMZ. El actor, de 80 años, murió en su vivienda después de atravesar durante más de una década graves problemas de salud.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el medio estadounidense, efectivos acudieron a su casa alrededor de las 23.23 h del martes. Las autoridades indicaron que no se sospecha de ningún acto delictivo en relación con su muerte.

El actor fue Pennywise en la miniserie IT. WB. El actor alcanzó la fama mundial gracias a su papel del Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, estrenada en 1975. El personaje se convirtió en uno de los grandes hitos de su carrera, después de que Curry lo interpretara previamente en las versiones teatrales de The Rocky Horror Show.

A lo largo de su trayectoria, Curry participó de numerosas producciones de cine, televisión y teatro. Entre sus personajes más recordados se encuentran Rooster Hannigan en Annie, el Señor de la Oscuridad en Legend, Wadsworth en Clue y Pennywise en la miniserie IT, estrenada en 1990 y basada en la novela de Stephen King.