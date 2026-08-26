Mariana Brey, figura de Telefe, sufrió un intento de robo y el video causó pánico: "Los veo y..."

Mariana Brey, panelista de Georgina Barbarossa, fue víctima de un intento de asalto en pleno día y reveló todos los detalles.

Mariana Brey, conocida periodista y figura de Telefe, sufrió un violento intento de robo mientras se encontraba en plena calle. La panelista de Georgina Barbarossa rompió el silencio tras lo sucedido y en el ciclo del que forma parte mostraron el impactante video.

"Las imágenes son tan fuertes que me quedé lacia. Te iba a llamar por teléfono, pero tuve un día fatal, pero sabía que hoy íbamos a charlar de esto acá", le comentó Georgina a su compañera tras el momento difícil por el que le tocó pasar.

"La cámara es de un vecino que tomó toda la secuencia prácticamente de frente, pero no hay de laterales", comentó Mariana. Posteriormente, compartieron en vivo el video donde se la puede ver a ella estacionando con su camioneta; ella se baja y en ese momento pasan los motochorros en una moto de color negro.

El video del violento intento de robo a Mariana Brey "Los veo por el vidrio polarizado y me di cuenta de que se había detenido la moto, por eso decido ir por la parte de atrás, giro y empiezo a darme cuenta de que algo no estaba bien", subrayó la periodista. En el video se puede ver cómo el conductor de la moto sigue de largo y su acompañante va directo al encuentro de Brey, quien salió corriendo pidiendo ayuda para evitar el robo.