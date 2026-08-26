Un galán de la farándula le habría sido infiel a una famosa periodista y hay polémica

Juan Etchegoyen aseguró en Mitre Live que una reconocida periodista fue engañada por un famoso y dio a conocer los detalles.

Una historia de amor que parecía haber quedado atrás volvió a quedar bajo la lupa en las últimas horas. Las fechas de dos relaciones no cerrarían y comenzaron a circular versiones de un posible engaño. La información fue dada a conocer por Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"Quiero abrir el programa de hoy con una información que estuve recopilando el fin de semana. Hay rumores de engaño y de infidelidad en una pareja que ya está separada", comenzó diciendo el periodista en el programa.

Esto fue lo que dijo Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre Mario Guerci y Guadalupe Vázquez Fue entonces cuando el comunicador reveló quiénes serían los protagonistas de la historia: Mario Guerci, Guadalupe Vázquez y Laura Ballesteros. "Lo que me cuentan a mí es que Mario Guerci engañó a Guadalupe Vázquez con quien es su nueva novia ya blanqueada que es Laura Ballesteros".

"La realidad es que las fechas no cierran porque hace dos meses se fue con Guadalupe a Cataratas del Iguazú. A mí me habla de dos relaciones de Guerci en paralelo", expresó el conductor.

Una de las recientes fotos que compartieron Mario Guerci y Laura Ballesteros. Instagram Marioguerci1. Además, aseguró que Vázquez estaría dolida por la situación y se refirió a una publicación que realizó en las últimas horas. "Yo no hago periodismo de redes, pero ayer me mandaban una publicación donde ella decía la frase 'mosquita muerta' sobre una situación ajena a esto, pero que no deja de llamar la atención", comentó el presentador.