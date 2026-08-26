Mario Pergolini quedó helado al escuchar las anécdotas de Eugenio y Sebastián "Culini" Weinbaum

Mario Pergolini se sorprendió por completo al escuchar las aventuras de sus invitados y una de ellas lo dejó completamente sin palabras.

Mario Pergolini recibió la visita de Eugenio y Sebastián Culini Weinbaum, creadores del programa de aventuras "MDQ". Allí repasaron diferentes anécdotas que vivieron en otros países y dejaron en shock al conductor de Otro Día Perdido, que no pudo ocultar su miedo al escucharlas.

"Lo que hicimos es un buen complemento entre los dos. A mí la altura siempre me atrapó y me gustó, a Eugenio le gusta un poco más lo que es el tema bajo el agua", expresó Sebastián "Culini". En ese instante, Pergolini fue contundente: "Las dos cosas horrendas".

En ese instante, Eugenio decidió contar una anécdota que dejó helado a Mario Pergolini: "Hace tres años fuimos a darle de comer a las hienas porque hay un pacto en un lugar que se llama la Antigua Ciudad de Arar". La reacción del conductor se viralizó, ya que se tiró para atrás en su silla y resopló, dejando en claro el miedo que le dio de tan solo escucharlos hablar.

La anécdota que dejó helado a Mario Pergolini en Otro Día Perdido "El tipo, como vio que no le teníamos miedo, nos ponía un palito en la boca y un pedazo de carne en la punta, el palito de 5 centímetros. Las hienas son salvajes, son feas, tienen los dientes y un cuello grueso y te cierran las fauces en la cara", expresó Eugenio sobre la situación.