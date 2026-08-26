Cuándo estrena la nueva película argentina de Netflix que reúne a Ricardo Darín y Diego Peretti tras 18 años
Producida por Kenya Films, la cinta tendrá su presentación internacional con un reconocimiento especial para su figura principal.
Ricardo Darín y Diego Peretti vuelven a compartir pantalla en Lo dejamos acá, la nueva producción argentina de Netflix dirigida por Hernán Goldfrid. El largometraje tendrá su esperado estreno mundial en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
La película representa el regreso de Darín al cine tras el éxito de Argentina, 1985 y el fenómeno global de la serie El Eternauta. Además, el actor asume el rol de productor junto a su hijo, Chino Darín, y Federico Posternak mediante la compañía Kenya Films.
La presentación en el certamen español tendrá un significado particular para el protagonista de El secreto de sus ojos, ya que fue elegido como la imagen oficial del festival de este año. La cinta se proyectará allí antes de su desembarco global en la plataforma de streaming el 16 de octubre.
De qué va Lo dejamos acá
La trama se centra en la intensa relación entre un psicoanalista pragmático que atraviesa una crisis con sus métodos tradicionales y un escritor que sufre un bloqueo creativo. El encuentro dentro del consultorio deriva rápidamente en un rumbo inesperado para ambos.
El elenco principal se completa con figuras de la talla de Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico, bajo un guion firmado por Emanuel Diez.
Este proyecto marca el reencuentro de la icónica dupla protagónica a casi dos décadas de La señal(2007), película en la que encarnaron a dos detectives privados, y tras haber coincidido en 2011 en la comedia En fuera de juego.