El homenaje viral a Moria Casán con 12 mil broches de pelo: mirá el video
La original pieza recrea el rostro de Moria Casán con un objeto cotidiano que utilizan muchas personas a diario.
El rostro de Moria Casán forma parte de la cultura popular argentina. Sus gestos, sus frases y su estética construyeron una identidad reconocible que atravesó generaciones. Ahora, una sorprendente intervención artística volvió a demostrarlo: su imagen fue recreada utilizando 12.000 broches de pelo.
La pieza fue realizada por Carey y presentada a través de un reel publicado en Instagram que rápidamente captó la atención de los usuarios. La cantidad de elementos empleados, la precisión del trabajo y la figura elegida impulsaron su viralización en las redes sociales.
El resultado convierte un accesorio cotidiano en una especie de mosaico contemporáneo. Miles de broches, observados en conjunto, forman el retrato de una de las personalidades más inconfundibles del espectáculo argentino. La elección tampoco parece casual: Moria siempre hizo de su imagen una declaración de principios y convirtió cada peinado, cada vestuario y cada aparición pública en parte de un personaje que excedió los límites de los escenarios.
Mirá el reel con el homenaje a Moria
Moria Casán y su propia serie en Netflix
La repercusión de la obra coincide con el estreno de Moria, la producción inspirada en la vida de la artista que ya se encuentra disponible en Netflix. La serie llegó a la plataforma el 14 de agosto de 2026, dos días antes de que la protagonista celebrara sus 80 años.
A lo largo de ocho episodios, la ficción reconstruye diferentes momentos de la trayectoria personal y profesional de Moria Casán. No se presenta como un documental tradicional, sino como una narración estilizada que combina realidad, memoria y espectáculo para abordar la construcción de una figura que logró reinventarse de manera permanente.
Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione interpretan a Moria en diferentes etapas de su vida. La propia diva también forma parte de la producción, que fue creada, escrita y dirigida por Javier Van de Couter.
La historia comienza con Ana María Casanova, antes de convertirse en Moria Casán, y recorre su transformación en vedette, actriz, conductora y referente de la televisión argentina. También se detiene en episodios personales, momentos de enorme exposición pública y algunas de las frases que terminaron incorporándose al lenguaje popular.