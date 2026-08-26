El homenaje viral a Moria Casán con 12 mil broches de pelo: mirá el video

La original pieza recrea el rostro de Moria Casán con un objeto cotidiano que utilizan muchas personas a diario.

Una conocida marca le hizo un homenaje a Moria Casán que se volvió viral por su creatividad.

El rostro de Moria Casán forma parte de la cultura popular argentina. Sus gestos, sus frases y su estética construyeron una identidad reconocible que atravesó generaciones. Ahora, una sorprendente intervención artística volvió a demostrarlo: su imagen fue recreada utilizando 12.000 broches de pelo.

La pieza fue realizada por Carey y presentada a través de un reel publicado en Instagram que rápidamente captó la atención de los usuarios. La cantidad de elementos empleados, la precisión del trabajo y la figura elegida impulsaron su viralización en las redes sociales.

El resultado convierte un accesorio cotidiano en una especie de mosaico contemporáneo. Miles de broches, observados en conjunto, forman el retrato de una de las personalidades más inconfundibles del espectáculo argentino. La elección tampoco parece casual: Moria siempre hizo de su imagen una declaración de principios y convirtió cada peinado, cada vestuario y cada aparición pública en parte de un personaje que excedió los límites de los escenarios.

Mirá el reel con el homenaje a Moria Moria Casán y su propia serie en Netflix La repercusión de la obra coincide con el estreno de Moria, la producción inspirada en la vida de la artista que ya se encuentra disponible en Netflix. La serie llegó a la plataforma el 14 de agosto de 2026, dos días antes de que la protagonista celebrara sus 80 años.

A lo largo de ocho episodios, la ficción reconstruye diferentes momentos de la trayectoria personal y profesional de Moria Casán. No se presenta como un documental tradicional, sino como una narración estilizada que combina realidad, memoria y espectáculo para abordar la construcción de una figura que logró reinventarse de manera permanente.