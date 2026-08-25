Netflix: este caso real se convirtió en una miniserie

La historia real de esta miniserie de Netflix, tras el misterio que conmocionó a Suecia. Agrégala a la lista.

"El rastro" relata un doble homicidio sin resolver durante 16 años en Linköping, Suecia. Esta miniserie de Netflix atrapa desde el primer minuto al mostrar el dilema moral y la obsesión del inspector por dar respuestas a las familias. La trama se vuelve adictiva cuando en medio de la desesperación se suma a un genetista.

Netflix: el avance científico que atrapa al culpable La miniserie retrata la tragedia de dos víctimas sin relación entre sí que cruzaron sus caminos en el momento equivocado. Durante más de una década, la policía agotó todas las vías tradicionales sin obtener resultados claros. El caso permaneció congelado en los archivos policiacos mientras los años pasaban sin justicia.