La impactante historia real que llega a Netflix: una joven murió y la investigación apuntó contra su esposo

Una impactante historia real llega a Netflix con "La muerte de la esposa del pastor", centrada en el trágico caso de Mica Miller y la investigación que apunta a su círculo íntimo.

Netflix prepara el estreno de La muerte de la esposa del pastor (The Pastor's Wife), una impactante docuserie de tres episodios que reconstruye el trágico caso de Mica Miller, la joven de 30 años vinculada a una iglesia de Carolina del Sur cuya misteriosa muerte en abril de 2024 conmocionó a los Estados Unidos.

La producción reúne material de archivo inédito y testimonios exclusivos de allegados a la víctima, entre ellos familiares y amigos que rompen el silencio por primera vez. Asimismo, la propuesta destaca por la firma de Julia Willoughby Nason y Michael Gasparro, dos renombrados realizadores con una amplia trayectoria en la dirección de documentales de investigación criminal.

El caso genera un profundo interés público debido a sus drásticos giros judiciales. Si bien en un comienzo la muerte de Mica fue caratulada como un suicidio, la investigación posterior sacó a la luz antecedentes de hostigamiento sostenido y manipulación emocional que señalaban a su esposo y líder religioso, el pastor John-Paul Miller.

La serie tiene 3 episodios. Netflix ¿Cómo se resolvió el caso elegido por Netflix? A fines de 2025, un gran jurado federal imputó formalmente al pastor por cargos de ciberacoso y por brindar declaraciones falsas a los investigadores. Las pruebas recolectadas revelaron una sistemática red de mensajes intimidatorios y persecución digital dirigidos hacia la joven desde 2022 hasta el día de su fallecimiento.