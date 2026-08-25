La serie de Netflix que todos están viendo: tiene 8 episodios y mucho suspenso

Este thriller de Netflix, con solo ocho episodios, sigue la fórmula exitosa de Harlan Coben, capturando la atención de los espectadores con su misterio.

Netflix cuenta con una fórmula que suele convertirse en un éxito: las historias de Harlan Coben. En este caso, la plataforma de streaming tiene entre sus últimos estrenos una serie que batió récords y que, si todavía no la viste, puede ser una buena opción para maratonear. Se trata de Te encontraré.

Te encontraré tiene solo ocho episodios y una historia atrapante que, capítulo a capítulo, suma suspenso, mentiras, engaños y una verdad que poco a poco comienza a salir a la luz, con giros inesperados hacia el final. Esta fórmula ya se vio en otras adaptaciones del mismo autor, como Engaños, Safe y Atrapados, entre otras. Aunque todas comparten algunos elementos, también tienen algo en común: son historias que se consumen en pocos días y resultan ideales para quienes buscan una serie para maratonear.

Una producción para maratonear en pocos días. Fuente: Netflix. De qué trata Te encontraré “Estaba en prisión por la falsa acusación de haber matado a su propio hijo, pero cuando se entera de que podría estar vivo, un padre se lanza en una peligrosa misión de rescate”, describe la sinopsis oficial de la plataforma de streaming.

De esta forma, la historia sigue a David Burroughs, un hombre que lleva cinco años en prisión por el asesinato de su hijo, un crimen que asegura no haber cometido. Sin embargo, una pequeña pista que indica que el niño podría seguir con vida cambia por completo su realidad y lo lleva a hacer todo lo posible para encontrarlo y reencontrarse con él. A medida que avanza la trama, comienzan a aparecer nuevas pistas y secretos que permiten descubrir qué ocurrió realmente detrás de la desaparición y la supuesta muerte.

Mirá el trailer de la miniserie La serie está basada en una novela de Harlan Coben y forma parte del acuerdo que el escritor mantiene con Netflix para llevar varias de sus historias a la pantalla. Una vez más, la adaptación apuesta por una trama cargada de misterios, secretos familiares y revelaciones que mantienen la tensión hasta el final.