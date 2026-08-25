Netflix: la película adolescente que conmueve a la audiencia y lidera el catálogo

La nueva película de Netflix, 'No se desea buena suerte', se consagra como uno de los títulos más vistos del momento gracias a su emotiva trama.

Netflix volvió a acertar en su catálogo con el estreno de No se desea buena suerte. La película, dirigida y coescrita por Julia Hart a partir de una obra de Laura Hankin, se posiciona como uno de los títulos más vistos del momento.

Netflix: de qué se trata “Sophie Birenbaum está lista para ser el centro de atención como la protagonista del musical escolar, hasta que debe enfrentar más drama en casa que en el escenario”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

Netflix tiene como protagonista a la hija de Adam Sandler. Fuente: Netflix. La trama sigue los pasos de Sophie Birenbaum, una estudiante de secundaria que sueña con encabezar el elenco en la puesta en escena escolar del famoso musical de Broadway Waitress. Aunque inicialmente buscaba un papel menor, el impulso de su entorno la lleva a quedarse con el rol principal.

Sin embargo, el entusiasmo juvenil se ve opacado cuando el cáncer que afectaba a su madre, Elizabeth, reaparece. En medio del choque entre las presiones del escenario, los primeros amores y los vaivenes de la amistad, la protagonista intenta llevar adelante su compromiso artístico sin terminar de procesar la gravedad de la situación en su hogar, hasta que la cercanía del estreno la fuerza a lidiar con la realidad.

Además, la película se destaca por el trabajo actoral de sus protagonistas y por la presencia de Sunny Sandler, la hija menor de Adam Sandler que asume el peso dramático del papel principal.